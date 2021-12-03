Рада Європи ініціювала санкційну процедуру щодо Туреччини через ув'язнення активіста

Рада Європи (РЄ) вдруге у своїй історії ініціювала "провадження про порушення" через невиконання країною-членом рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Фігурантом стала Туреччина, котра, попри рішення ЄСПЛ, відмовляється звільнити активіста та філантропа Османа Кавалу, повідомляється у п'ятницю, 3 грудня, на офіційній сторінці РЄ.

У 2019 році ЄСПЛ визнав арешт Кавали політично вмотивованим і закликав Анкару негайно звільнити бізнесмена. Згідно зі статтею 46 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод країни-члени Ради Європи зобов’язані виконувати рішення ЄСПЛ, однак Туреччина ігнорує численні звернення.

Туреччина має шість тижнів на відповідь

Рішення про початок дисциплінарної процедури ухвалене після того, як минулого тижня турецький суд продовжив перебування активіста за ґратами після чотирьох років ув'язнення без винесення обвинувального вироку за підозрою у спробі державного перевороту у 2016 році.

Комітет міністрів РЄ звернеться за розглядом справи до Європейського суду з прав людини 2 лютого 2022 року. Згідно з процедурою, Анкара має шість тижнів на надання своїх аргументів.

Якщо ЄСПЛ задовольнить звернення, на Туреччину чекатимуть санкції. Їй можуть загрожувати позбавлення права голосу чи навіть виключення з Ради Європи.

Туреччина своєю чергою закликає РЄ утриматись від продовження процедури, яку вважає втручанням у її судову систему.

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Нагадаємо, 64-річному підприємцю Осману Кавалі закидали фінансування антиурядових протестів у Туреччині в 2013 році і тримали під вартою. У 2020 році його звільнили у цій справі, проте одразу ж заарештували за завинуваченням у спробі державного перевороту в 2016 році.