Рада Безпеки ООН подовжила на пів року гуманітарну місію у Сирії

Члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) у вівторок, 12 липня, ухвалили резолюцію щодо постачання гуманітарної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною, терміном на шість місяців, повідомляє AP.

"За" резолюцію проголосувало 12 країн, утримались від голосування три - США, Великобританія та Франція. Минулого тижня ці країни підтримали резолюцію Ірландії та Норвегії щодо продовження мандату місії на рік, але Росія заветувала це рішення.

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Через протест з боку РФ Ірландія та Норвегія підготували інший проєкт резолюції, який передбачав продовження місії на пів року. Як повідомляє "Інтерфакс", перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський сказав, що Рада Безпеки "фактично ухвалили російський проєкт".

Мова йде про постачання гуманітарної допомоги через контрольно-пропускний пункт Баб-ель-Хава на північному сході Сирії, який контролює сирійська опозиція.

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Для поставок гумдопомоги до Сирії залишився останній КПП

Попередня резолюція, яка передбачала продовження постачання гуманітарної допомоги ще на один рік, на думку Москви, не відповідала інтересам Дамаска. Механізм транскордонної гуманітарної допомоги було узгоджено РБ ООН ще 2014 року, коли більша частина Сирії не перебувала під контролем офіційного Дамаска.

До 2020 року працювали чотири прикордонних пункти перепуску на кордонах з Туреччиною, Іраком та Йорданією. У міру того, як сирійська армія встановлювала контроль над територією країни, Росія, завдяки праву вето, добилася закриття трьох КПП.