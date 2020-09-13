Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську (фотогалерея)

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

Припинити свавілля силовиків

Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.