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Пожежа в Парижі внаслідок підпалу
Пожежа в Парижі внаслідок підпалуФото: Anna Kurth/AFP/Getty Images
ПолітикаФранція

Протести у Франції: понад 170 людей заарештували

Анастасія Шепелева | Дмитро Андрєєв
36 хв. тому

Понад 150 поліцейських постраждали у Франції внаслідок сутичок з учасниками протестів проти ухвалення пенсійної реформи.

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Протести у Франції проти ухвалення пенсійної реформи у четвер, 23 березня, супроводжувалися підпалами, сутичками з правоохоронцями та вандалізмом. Так, у Бордо, на півдні Франції, перед будівлею мерії розпалили багаття, внаслідок чого був пошкоджений вхід до колонади, повідомила речниця префектури. Одного чоловіка заарештували, пише dpa. Загалом по всій Франції затримали понад 170 людей, 72 з них – у Парижі.

Вандалізм у Парижі

У Парижі демонстранти підпалили купи сміття, що скупчилися в історичному центрі міста. Крім того, як повідомляє AFP, кілька сотень одягнених у чорне радикально налаштованих протестувальників розбивали вітрини банків, магазинів і точок громадського харчування, а також трощили вуличні меблі. У поліцейських кидали пляшки, петарди та каміння. Правоохоронці застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ і атакували натовп кийками.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, лише в Парижі було зафіксовано близько 140 підпалів. Він звинуватив у насильстві "головорізів", які приїхали до столиці, "щоб напасти на поліцейських і громадські будівлі".

Понад 150 поліцейських постраждали

Як повідомив очільник МВС Франції, внаслідок сутичок з демонстрантами постраждали понад 150 правоохоронців. Прем'єр-міністерка країни Елізабет Борн назвала насильство і пошкодження будівель неприйнятними.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, загалом на акції протесту у Франції вийшли 1,09 мільйона людей. Водночас профспілки заявляють, що в акціях взяли участь 3,5 мільйона французів, і закликають до продовження мирних протестів.

Суперечлива реформа

Раніше уряд Франції скористався статтею конституції, яка дозволяє провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо він витримає вотум недовіри. Дніми йому вдалося успішно уникнути вотуму недовіри під час голосувань в парламенті, хоча в одному з них перевага на користь уряду склала лише дев'ять голосів.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і невиправдано жорсткою і закликають провести референдум на цю тему. Згідно з даними опитувань, проти змін, запропонованих урядом, виступають дві третини французів.

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