Як хасиди в Умані святкують Рош га-Шана - репортаж

Понад 30 тисяч хасидів цього року прибули до Умані святкувати юдейський Новий рік - Рош га-Шана і помолитися біля могили рабі Нахмана. Чому паломники їдуть до Умані, незважаючи на війну РФ проти України? Репортаж DW.

Умань цими днями знову заполонили десятки тисяч паломників - хасидів. Тягнуть величезні валізи, позують для фото, моляться, співають і танцюють. Вони з'їхалися сюди з усього світу разом із дітьми, щоб відсвяткувати одне із найбільших свят - юдейський Новий рік або Рош га-Шана, що цього року відзначається з 2-го до 4-го жовтня, і помолитися на могилі свого праведника рабі Нахмана. Кажуть, усе, що тут попросиш у ці дні, обов’язково має здійснитися.

Чому хасиди не бояться їхати в Умань, попри війну?

"Ми релігійні, тому ми молимося Богу і віримо, що Бог є тим, хто нас захищає. Але ми дуже цінуємо, що у нас є поліція, і ми маємо тих, хто нам допомагає, хто тут, щоб захищати нас і Україну", - каже Авраам, паломник із Британії. Він вірить, що молитва біля могили рабі Нахмана приносить захист і безпеку не лише паломникам-юдеям, а й українцям.

Юний паломник з гітарою в Умані Фото: Iryna Ukhina/DW

А Рахман, який приїхав в Умань з Ізраїлю, каже, що не відчуває тут війни: "В Ізраїлі бах-бах, дуже багато вибухів. Тут мало, я їх не чую". Паломники вважають цю частину України безпечною і кажуть, що хасиди з усього світу повинні приїжджати в Умань до могили рабі Нахмана. "Це дуже святий час у році, і є багато переваг бути тут", - пояснює Дейв із Британії.

Рахман прибув до Умані з Ізраїлю, щоб святкувати Рош-га-Шана Фото: Iryna Ukhina/DW

У так званому хасидському кварталі в Умані повсюди можна почути вигуки "Слава Україні!" та нецензурну кричалку про Путіна. А діти часто ходять із українськими прапорцями. І хоча багато хто з паломників розповідає, що не розбирається у політиці і не хоче коментувати тему війни, та більшість із них висловлює велику підтримку Україні.

Хаім Хазін Фото: Iryna Ukhina/DW

Мелех Довід Кантер, паломник із Британії, приїжджає в Умань вже 20 років. Він каже: "Треба боротися за захист своєї землі, як це роблять українці. У росіян є своя земля. Чому вони намагаються зайняти Україну? Нехай тримаються подалі".

"Ми воюємо з тим самим ворогом", - каже уманський хасид Хаім Хазін, коментуючи війну. Він вважає, що росіяни допомагають ворогам Ізраїлю, щоб відволікти увагу світу від України.

Деякі паломники розповідають, що виступають проти будь-яких воєн. "Ми хочемо тільки миру, ми не хочемо війни: ні в Ізраїлі, ні тут. Ніхто не хоче війни. Ніхто не виграє. І це, на жаль, дуже прикро", - каже Дейв із Британії.

Паломники з важкими валізами - звичне явище в Умані у дні святкування Рош-га-Шана Фото: Iryna Ukhina/DW

Молитва за мир в Україні

2 жовтня о 12 годині дня, під час основної молитви, на центральній вулиці у кварталі хасидів не було де яблуку впасти. Усі разом промовляли вголос молитву, як заповідав Рабі Нахман. А після неї виголосили спеціальну молитву, присвячену Україні.

Десятки тисяч хасидів молилися за те, щоб закінчилася війна, люди не гинули і щоб був мир у всьому світі, пояснює Хаім Хазін. "Як Бог може не чути таку сильну молитву, коли тисячі, десятки тисяч людей разом просять у Бога: зупини війну? Як Бог може це не зупинити? Тому ми впевнені, що війна закінчиться, буде мир і український народ далі підніметься і будуватиме свою країну", - каже він.

Цього року до Умані на святкування Рош-га-Шана з'їхалося понад 30 тисяч паломників-хасидів Фото: Iryna Ukhina/DW

Святкування Нового року

Відзначання Нового року хасидами виглядає справді святково. Вони вітають одне одного, співають, танцюють, їдять, спілкуються і, головне, моляться. А ще - ходять купатися до місцевого ставка, таким чином, як пояснюють, "змивають" гріхи і очищаються.

А ввечері, коли сходить перша зоря, починається шабат. Більшість паломників перевдягаються у білий одяг, стають на спільну молитву в синагогах і прямо на вулицях, а потім - знову починаються танці й співи. "Умань, Умань, Рош га-Шана!", - радісно вигукує натовп і водить хороводи.

Ціни на житло

Кожен хасид прагне хоча б раз у житті відвідати одну з їхніх найбільших святинь - могилу рабі Нахмана. Щоб опинитися якомога ближче до неї, паломники готові платити великі суми. Тому деякі хасиди відкладають гроші упродовж року, щоб приїхати на свято.

Шлойме Ціонце Фото: Iryna Ukhina/DW

Хаім Хазін - власник готелю на вулиці Туристів, центральній у хасидському кварталі. Він розповідає, що тут кімната на одну людину коштує за тиждень разом з харчуванням і міквою (водний резервуар для омивання з метою ритуального очищення - Ред.) 40 тисяч гривень. Якщо жити по 6-8 людей у номері, вийде дешевше. Але деякі кімнати заброньовані на рік уперед - звідти можна молитися прямо з балкону, який виходить на центральну вулицю перед могилою рабі Нахмана. "І там для того, щоб дивитися молитву, люди готові платити на 500 доларів більше. Це на 20 тисяч гривень більше, щоб побачити молитву", - каже Хаім.

Чим далі від центру - тим дешевше обійдеться житло. Іці зі США орендує квартиру із ще 10-ма паломниками. Каже, так виходить набагато економініше: "За квартиру приблизно для 10 осіб тут просять від трьох до чотирьох тисяч доларів на тиждень. Тож виходить близько 50 доларів за ніч, якщо ти тут тиждень". Але на ціни він не скаржиться, каже, люди знають, куди вони їдуть: "Це як фестиваль. Я був на різних фестивалях і скажу, що там завжди все дороге, тому люди знають, що це не дешево".

Іці прибув до Умані зі США Фото: Iryna Ukhina/DW

Не всі хасиди змогли приїхати в Умань

Частина хасидів, попри велике бажання, не змогла дістатися до Умані, каже представник Об'єднаної єврейської громади України Віталій Камозін. Очікувалося, що цьогоріч святкувати Рош га-Шана прибуде 50 тисяч паломників.

"У зв'язку із забороною від Молдови про прийом чартерних рейсів, десь близько 10 тисяч паломників не змогли потрапити до Умані. Також у зв'язку зі скасуванням рейсу в самому Ізраїлі, після обстрілу з боку Ірану, ще близько п'яти тисяч не змогли сюди потрапити", - пояснює Віталій Камозін.

Віталій Камозін Фото: Iryna Ukhina/DW

Разом із українськими поліцейськими за правопорядком слідкують 16 їхніх ізраїльських колег. Міхаель Зінгерман, представник поліції Ізраїлю, каже, що для паломників дуже важливо приїхати в Умань, незважаючи на будь-які перешкоди, незважаючи на війну. Він пояснює: "Це для них, як таке слово є, міцва. Для Бога зробити, подолати ці всі труднощі важкі як в Ізраїлі, так і дорогу, і небезпеку в Україні, прибути на могилу, як він просив, рабі Нахман, своїх людей, своїх учнів, помолитися там".

Міхаель Зінгерман розповідає, що цього року не всі охочі змогли доїхати до Умані Фото: Iryna Ukhina/DW

Тому для хасидів приїзд до могили рабі Нахмана - це дуже важливо. Паломники розповідають, що планують приїхати сюди й наступного року, і сподіваються, що тоді вже буде мирний час. "Сподіваюся, війна закінчиться, і ми зможемо насолодитися цим святом у справжньому мирі та спокої. Ми також хочемо подякувати українському уряду та народу України за те, що вони так люб'язно нас приймають. І єврейський народ це цінує", - каже Шлойме Ціонце зі США.