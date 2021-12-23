Прокуратура підозрює розкрадання 5 млн гривень на ялинці з Київського вокзалу

Прокуратура Києва у четвер, 23 грудня, повідомила про відкриття кримінального провадження щодо розкрадання п'яти мільйонів гривень на встановленні новорічної ялинки на столичному Центральному залізничному вокзалі.

Як встановило досудове розслідування, відповідно до договорів, укладених філією "Укрзалізниці" - "Вокзальна компанія", новорічна ялинка на вокзалі мала бути встановлена до 17 грудня. "Проте 22 грудня у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", - йдеться у повідомленні.

Наразі прокуратура та поліція проводять слідчі дії щодо з'ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності. Зазначається, що вони проводяться за оперативного супроводження департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Нагадаємо, 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, на Софійській площі в Києві запалили головну ялинку країни. За даними організаторів, ялинка та декорації вартують близько 25 мільйонів гривень. Кошти місту надають спонсори. Минулоріч вартість ялинки оцінювали в 5-7 мільйонів гривень, а за рік до того - вдвічі нижче.

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