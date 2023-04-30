Проїзний за 49 євро - подорожуйте Німеччиною і не тільки!
Лише 49 євро на місяць і ви можете подорожувати всією Німеччиною. Саме стільки коштує новий проїзний, який запроваджується з 1 травня. У фотогалереї DW кілька ідей, куди можна було б з’їздити.
Шварцвальд у землі Баден-Вюртемберг
Починаючи з 1 травня 2023 року з проїзним всього за 49 євро на місяць у ФРН дозволено користуватися всіма регіональними потягами, приміськими електричками та іншими видами громадського транспорту. Словом, можна недорого подорожувати країною. Гріх буде не відвідати мальовничий гірський масив Шварцвальд у землі Баден-Вюртемберг, щоб проїхатись залізницею знаменитим Равеннським мостом (на фото).
Долина Верхнього Середнього Рейну
Безсумнівно, що подорож долиною Верхнього Середнього Рейну залишить просто незабутні враження, адже недарма ділянка довжиною приблизно 60 км між Кобленцом, Бінгеном та Рюдесгаймом внесена до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пасажири потяга можуть милуватися незліченними виноградниками, замками, як-от замок Зонек (на фото) і чарівними чепурними містечками.
Чарівна краса вздовж річки Мозель
Не менш дивовижні місця лежать на маршруті залізничної лінії, що бере початок з міста Кобленц, де зливаються Рейн і Мозель, і пролягає вздовж Мозелю. Потяг прямує до давньоримського міста Тріра, де збереглися античні споруди. Дорогою можна зупинитися й прогулятися мальовничими містечками, як-от Кохем-на-Мозелі (на фото), а також продегустувати місцеві вина та оглянути численні тамтешні замки.
Боденське озеро
Усім любителям природи варто знати, що регіональний потяг RE5 з'єднує столицю землі Баден-Вюртемберг Штутгарт з ідилічним містечком Ліндау (на фото), що лежить на Боденському озері. Спочатку обабіч маршруту на пасажирів чекають мальовничі краєвиди, а далі на південь відкривається вид на Альпи, а вже кінцева зупинка на Боденському озері.
Можна податися з Мюнхена до австрійського Зальцбурга
Місячний проїзний квиток вартістю 49 євро дозволяє не лише подорожі Німеччиною, а на окремих ділянках і в сусідні країни, тож ним можна гнучко користуватися. Скажімо, спочатку оглянути визначні місця й пам'ятки Мюнхена, а потім проїхатися регіональним потягом до сусідніх Альп. Або ж скористатися прямим залізничним сполученням з Мюнхена до австрійського Зальцбурга (на фото).
Мальовниче Тегернзе
За менш як годину їзди потягом на південь від Мюнхена розташоване озеро Тегернзее, що давно вже здобуло славу популярного місця відпочинку. Це озеро вважається одним з найчистіших у Баварії. До громади Гмунд на північному краю озера та міста Тегернзе, що розташоване на східному березі однойменної водойми, є пряме залізничне сполучення.
Тепер з проїзним на острів гарних і багатих
Завдяки новому квитку тепер прості смертні теж зможуть недорого подорожувати на острів Зюльт, що зажив собі слави острова багатих і красивих. Зі станції Гамбург-Альтона потяг RE6 менше ніж за чотири години доїде до цього найбільшого німецького острова в Північному морі. Зюльт відомий своїми довгими піщаними пляжами, дюнами й традиційними будиночками з солом'яними стріхами.
З Дрездена до чеського Дечіна через Ельбські Піщаникові гори
Регіональний потяг так само комфортно доставить мандрівників і любителів краєвидів з Дрездена до Саксонської Швейцарії. Ельбські Піщаникові гори відомі своїм химерним скеляччям та пішохідними маршрутами. А ті, хто не хоче виходити з поїзда, будуть просто милуватися краєвидами з вікна потяга, аж до чеського міста Дечін.
З Гери в Тюрингії до чеського Хеба
Проїхати новим проїзним квитком з Німеччини до Чехії й помилуватися краєвидами можна маршрутом з міста Гера в Тюрингії до чеського міста Хеб. З Гери ходять регіональні потяги RB4 та RB2, що переїздять через дивовижний міст Гельчтальбрюкке (на фото). Цей міст, що має 574 метри завдовжки й 78 метрів заввишки, - найбільший цегляний міст у світі. Його спорудили в середині ХІХ століття.
Від Берліна до Балтійського моря
Чимало мешканців Берліна звикли відпочивати влітку на Балтійському морі. Завдяки місячному проїзному квитку за 49 євро тепер буде можливість недорого доїхати до моря і відвідати мальовничі прибережні містечка, як-от Штральзунд (на фото). Проте німецькі залізничники застерігають, що у розпал сезону не варто брати з собою велосипеди, оскільки потяги дуже завантажені, особливо у вихідні дні.