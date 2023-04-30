Проїзний за 49 євро - подорожуйте Німеччиною і не тільки!

За менш як годину їзди потягом на південь від Мюнхена розташоване озеро Тегернзее, що давно вже здобуло славу популярного місця відпочинку. Це озеро вважається одним з найчистіших у Баварії. До громади Гмунд на північному краю озера та міста Тегернзе, що розташоване на східному березі однойменної водойми, є пряме залізничне сполучення.