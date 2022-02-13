Президента ФРН Штайнмаєра переобрали на другий термін

Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) переобрали на посаду президента ФРН на другий термін. У неділю, 13 лютого, за його кандидатуру проголосувала переважна кількість членів Федеральних зборів, які збираються спеціально для виборів глави держави.

Перемога у першому турі

Як і очікувалося, 66-річний Штайнмайєр здобув перемогу вже в першому турі, його підтримували всі найбільші політичні сили - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Союз 90/"зелені" та Вільна демократична партія (ВДП), що входять до урядової коаліції, а також консервативний блок ХДС/ХСС. Всі ці партії мають більшість у Федеральних зборах.

Федеральні збори, які скликаються виключно для того, щоб обрати нового президента, складаються на одну половину з депутатів Бундестагу, а на другу - з виборців, відряджених до Берліна усіма 16 земельними парламентами (ландтагами). Це можуть бути як місцеві депутати та політики локального рівня, так і відомі люди з інших областей: громадські діячі, спортсмени, музиканти та інші. Цього року у голосуванні у Федеральних зборах взяли участь 1472 виборщики.

Крім Штайнмайєра у виборах брали участь ще три кандидати: медик з Майнца Ґерхард Траберт (Gerhard Trabert), якого висунула Ліва партія, економіст Макс Отте (Max Otte) від "Альтернативи для Німеччини" та астрофізик Штефані Ґебауер (Stefanie Gebauer) від партії "Вільні виборці".

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Майже 25 років у політиці

Виходець із робітничої родини Франк-Вальтер Штайнмайєр народився 5 січня 1956 року в місті Детмольд у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Кар'єра політика почалася в команді майбутнього канцлера Ґерхарда Шредера (Gerhard Schröder) - Штайнмайєр керував його офісом, коли Шредер обіймав посаду прем'єр-міністра Нижньої Саксонії. Після того як Шредер став канцлером ФРН, Штайнмайєр переїхав з ним до Берліна, де спочатку працював статс-секретарем у відомстві федерального канцлера, а пізніше очолив це відомство.

З 2005 року Штайнмайєр обіймав посаду міністра закордонних справ Німеччини у коаліційному уряді ХДС/ХСС та СДПН. У 2007 році обійняв посаду віцеканцлера ФРН. Після парламентських виборів 2009 року був головою фракції СДПН у Бундестазі. А після парламентських виборів 2013 року знову очолював міністерство закордонних справ ФРН. У 2017 був обраний федеральним президентом Німеччини, змінивши на цій посаді Йоахіма Ґаука (Joachim Gauck).

Президентом ФРН може стати будь-який громадянин Німеччини, який досяг 40-річного віку і має виборче право. Президента обирають на п'ять років, переобиратися на цю посаду можна лише один раз.

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