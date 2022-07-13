Президент Шрі-Ланки втік з країни перед оголошенням про відставку

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса вранці у середу, 13 липня, втік з країни за кілька годин до того, як мав оголосити про відставку через протести, що охопили країну на тлі економічної кризи.

Раджапакса разом із дружиною та двома охоронцями вилетіли військовим літаком Антонов-32 до столиці Мальдів - Мале, пише AFP.

Сьогодні президент Шрі-Ланки мав залишити посаду для "мирного забезпечення передачі влади" в країні. Офіційно його строк перебування на посаді завершується у 2024 році. Напередодні прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе заявив, що теж піде у відставку щойно буде сформований новий уряд.

Парламент країни мав обрати нового президента наступного тижня, втім напередодні зіткнувся з проблемою формування нового складу уряду, який зміг би вивести країну з політичної та економічної кризи.

Протести на Шрі-Ланці

Шрі-Ланка з 22 мільйонами населенням переживає економічну кризу. Протягом останніх місяців у країні відбуваються відключення електроенергії, виникли проблеми з паливом і стрімко зростає інфляція.

Уряд не може фінансувати основні імпортні товари, зокрема харчові продукти, паливо та ліки. За даними влади, країна стала неплатоспроможною. Прем'єр-міністр заявив, що країна скотиться у глибоку рецесію та продовжить відчувати фінансові труднощі й у 2023 році.

Через це на Шрі-Ланці вже кілька місяців поспіль тривають протести. 9 липня тисячі демонстрантів увірвалися до резиденції президента, вимагаючи його відставки. Раджапакса залишив резиденцію до того, як учасники акції проникли всередину. Приватний будинок прем'єр-міністра протестувальники спалили.