Протестувальники увірвалися до резиденції президента Шрі-Ланки

Тисячі демонстрантів у Коломбо, найбільшому місті Шрі-Ланки, прорвали барикади поліції та увірвалися до резиденції президента Готабаї Раджапакси в суботу, 9 липня, повідомляє Reuters. Це сталося під час одного з найбільшого антиурядових маршів. Місцевий телеканал NewsFirst показав відео, на якому кілька протестувальників увірвалися до резиденції президента із національними прапорами в руках.

Для розгону протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла стримати натовп. За даними AFP, президент залишив будівлю за кілька хвилин до того, як демонстранти зайшли всередину.

Зіткнення протестувальників з поліцією

Фінансова криза на Шрі-Ланці

Шрі-Ланка перебуває у стані економічної кризи. Уряд не може фінансувати основні імпортні товари, зокрема харчові продукти, паливо та ліки.

За даними влади Шрі-Ланки, країни стала неплатоспроможною, до кінця цього року їй доведеться боротися з безпрецедентною економічною кризою. Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе заявив, що країна скотиться у глибоку рецесію та продовжить відчувати фінансові труднощі й у 2023 році.

Він повідомив, що влада веде перемовини про надання пакета допомоги з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Невдовзі після цієї заяви прем'єр-міністра католицька церква Шрі-Ланки закликала президента Готабаю Раджапаксу взяти на себе відповідальність за кризу та піти у відставку.

6 липня Раджапакса шукав підтримки у російського президента Володимира Путіна. У телефонній розмові він попросив постачати паливо до своєї країни, а також відновлення рейсів "Аерофлоту", про що написав у Twitter.