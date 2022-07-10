Президент та прем'єр Шрі-Ланки погодились піти у відставку на тлі протестів

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса найближчими днями піде у відставку. Про це у суботу, 9 липня, заявив спікер парламенту Махінда Япа Абейвардена. Глава держави залишить свою посаду 13 липня з метою "мирного забезпечення передачі влади", пояснив Абейвардена.

Раніше у суботу прем'єр-міністр Шрі-Ланка Раніл Вікрамасінгхе заявив, що готовий залишити свою посаду на вимогу партійних лідерів. За кілька годин до цього Вікрамасінгхе скликав екстрене засідання лідерів партій у зв'язку з протестами, які виникли через незадовільну економічну ситуацію в країні. Політики вимагали, аби й президент, і прем'єр пішли у відставку.

Тимчасовим президентом може стати спікер парламенту

Як повідомив лідер партії "Мусульманський конгрес Шрі-Ланки" Абдул Рауф Хакім агенції AP за результатами зустрічі, лідери політичних сил погодились, що тимчасовим президентом країни має стати спікер парламенту Махінда Япа Абейвардена.

Водночас прем'єр-міністр Вікрамасінгхе заявив, що залишить свою посаду, коли сторони домовляться про формування нового уряду.

У суботу в Коломбо відбулися багатотисячні акції протесту. Демонстранти прорвали барикади поліції та увірвалися на територію резиденції глави держави із вимогами про його відставку. Частина протестувальників потрапила до будівлі. Як повідомляли ЗМІ, Готабая Раджапакса залишив резиденцію до того, як учасники акції проникли всередину.

Наразі протестувальники залишаються у президентській резиденції та, за повідомленням AP, збираються перебувати там до відставки лідерів країни.

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який вів переговори з урядом Шрі-Ланки про можливу фінансову допомогу для подолання економічної кризи, заявив у неділю, 10 липня, що уважно стежить за ситуацією. "Ми сподіваємось на вирішення поточної ситуації, яка дозволить відновити наш діалог з програми, яку підтримує МВФ", - цитує заяву кредитора Reuters.