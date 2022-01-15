Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на COVID-19

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній у суботу, 15 січня, отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус, повідомила пресслужба Київської Митрополії ПЦУ.

"У зв’язку із захворюванням Митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, протягом наступного тижня не буде звершувати богослужінь та приймати відвідувачів", - зазначили в пресслужбі ПЦУ й додали, що торік Блаженнійший пройшов повний курс вакцинації.

ПЦУ підтримує вакцинацію

Раніше Православна церква України та її предстоятель публічно підтримували вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Водночас процедура імунізації має бути "добровільною та усвідомленою", наголошували в ПЦУ.

Читайте також: Зараження COVID-19: чому "омікрон" не можна пускати на самоплив

Митрополит Епіфаній не раз заявляв, що щеплення не заборонені ніякими релігійними приписами, проте за саму медичну процедуру та якість вакцин "відповідальність мають брати системи охорони здоров'я та держави". Також за словами митрополита Епіфанія, ПЦУ не забороняє дивитися богослужіння онлайн під час пандемії коронавірусу. "Звичайно, що краще перебувати в храмі на молитві, але коли це певною мірою небезпечно, то церква йде на поступки", - зазначав він.