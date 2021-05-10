Правлячі консерватори перемогли на виборах до парламенту Кіпру

На виборах до однопалатного парламенту Кіпру - Палати представників - перемогла правляча консервативна партія "Демократичне об'єднання" (ДІСІ) в неділю, 30 травня. Консерватори набрали 27 відсотків (у 2016 році було 30,7 відсотка).

На другому місці - ліва Прогресивна партія трудового народу Кіпру (наступниця Комуністичної партії Кіпру) з 22 відсотками (проти 25,7 відсотка у 2016 році).

Третьою силою, що пройшла до парламенту, стала Демократична партія з 11,3 відсотка (14,5 відсотка - в 2016 році).

Свої позиції поліпшили ультраправі

На тлі послаблення результатів у всіх трьох політичних сил свої позиції покращив ультраправий "Національний народний фронт", який отримав майже 7 відсотків. Нещодавно сформований Демократичний фронт набрав мінімум 4 відсотки.

Явка на виборах склала близько 64 відсотків. Всього в законодавчий орган потрапляють представники семи політичних сил. Парламент обирається на п'ятирічний термін. Боротьба велася за 56 місць, на які претендували 658 кандидатів.