Пожежа в лікарні у Чернівціях: ще один загиблий

У ніч на неділю, 28 лютого, у Чернівцях в лікарні помер другий постраждалий від пожежі, що сталась напередодні у міській клінічній лікарні № 1. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомлялось, пожежа сталась 27 лютого на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі чернівецької лікарні № 1. Внаслідок пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще одного 77-річного чоловіка, який отримав 75 відсотків опіків тіла, доставили до реанімаційного відділення. 20 людей були евакуйовані.

За фактом виникнення пожежі у лікарні в Чернівцях відкрито кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки. Одна з версій виникнення займання - недотримання правил пожежної безпеки одним із пацієнтів, повідомила поліція Чернівецької області. "Поліцейські встановили, що загоряння ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.