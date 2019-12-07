Пожежа в лікарні у Чернівціях: ще один загиблий

У ніч на 28 лютього в лікарні помер ще один постраждалий від пожежі, що сталась у чернівецькій медустанові напередодні.
У ніч на неділю, 28 лютого, у Чернівцях в лікарні помер другий постраждалий від пожежі, що сталась напередодні у міській клінічній лікарні № 1. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомлялось, пожежа сталась 27 лютого на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі чернівецької лікарні № 1. Внаслідок пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще одного 77-річного чоловіка, який отримав 75 відсотків опіків тіла, доставили до реанімаційного відділення. 20 людей були евакуйовані.
За фактом виникнення пожежі у лікарні в Чернівцях відкрито кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки. Одна з версій виникнення займання - недотримання правил пожежної безпеки одним із пацієнтів, повідомила поліція Чернівецької області. "Поліцейські встановили, що загоряння ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
У лікарні в Чернівцях сталася пожежа. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула і ще одна - постраждала. Рятувальники вже погасили пожежу.