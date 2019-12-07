 Пожежа в лікарні у Чернівціях: ще один загиблий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пожежа в лікарні у Чернівціях: ще один загиблий

У ніч на 28 лютього в лікарні помер ще один постраждалий від пожежі, що сталась у чернівецькій медустанові напередодні.

Наслідки пожежі в лікарні у Чернівцях

Наслідки пожежі в лікарні у Чернівцях

У ніч на неділю, 28 лютого, у Чернівцях в лікарні помер другий постраждалий від пожежі, що сталась напередодні у міській клінічній лікарні № 1. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомлялось, пожежа сталась 27 лютого на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі чернівецької лікарні № 1. Внаслідок пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще одного 77-річного чоловіка, який отримав 75 відсотків опіків тіла, доставили до реанімаційного відділення. 20 людей були евакуйовані.

За фактом виникнення пожежі у лікарні в Чернівцях відкрито кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки. Одна з версій виникнення займання - недотримання правил пожежної безпеки одним із пацієнтів, повідомила поліція Чернівецької області. "Поліцейські встановили, що загоряння ймовірно сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі відділення, де лікуються хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Дивитись відео 09:04

Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на "ковід" (30.12.2020)

DW.COM

Пожежа в лікарні в Чернівцях: одна людина загинула

У лікарні в Чернівцях сталася пожежа. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула і ще одна - постраждала. Рятувальники вже погасили пожежу.  

Пожежа в Запоріжжі: співробітнику лікарні оголосили підозру

Поліція в Україні оголосила підозру в порушенні правил безпеки співробітнику Запорізької обласної інфекційної лікарні, де внаслідок пожежі загинуло четверо людей.  

Також за темою

Ukraine Odessa | Brand in Schule

Пожежа в Одесі: вже восьмеро загиблих, Нацполіція встановлює підозрюваних 07.12.2019

За результатами проведених слідчих дій готуються повідомлення про підозри двом особам, кажуть у Нацполіції. Правоохоронці заявили також про виявлення ще двох тіл загиблих, у лікарні помер рятувальник.

Ukraine Brand in Tokyo Star hotel in Odessa

В Одесі на місці пожежі виявили тіла ще двох загиблих 06.12.2019

Кількість жертв пожежі в коледжі в Одесі зросла до чотирьох. Пошуки ще 11 людей тривають.

Реклама

Докладно

Адольф Гітлер (Adolf Hitler) та Йосип Сталін (праворуч)

Польський історик про порівняння Сталіна з Гітлером

Інтерв'ю DW з професором Вроцлавського університету Кшиштофом Рухневичем.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  