Пожежа серйозно пошкодила комплекс будівель парламенту ПАР

Велика пожежа серйозно пошкодила комплекс будівель парламенту Південно-Африканської республіки у Кейптауні. Як повідомило агентство dpa у понеділок, 3 січня, 70 пожежників протягом доби не могли взяти під контроль полум'я, яке спалахнуло рано вранці в неділю.

За даними влади ПАР, пожежа почалася в задній частині комплексу будівель, в якому знаходиться історична зала палати зборів та Національна рада провінцій (верхня палата парламенту ПАР). За кілька годин вогонь перекинувся на дах будівлі Національних зборів, де засідає парламент. Внаслідок пожежі дах історичної пленарної зали обвалився, а в деяких стінах комплексу з'явилися великі тріщини.

"Уся палата, в якій засідають члени парламенту... згоріла", - цитує представника парламенту Молото Потапо агенція AFP.

У будівлі парламенту є безліч національних артефактів, доля яких досі невідома. Повідомлень про постраждалих не надходило.

"Температура там і досі близько 100 градусів за Цельсієм, що ускладнює оцінку справжнього обсягу пошкоджень", - заявив журналістам член комітету міськради Кейптауна з безпеки та захисту.

У понеділок вогонь перекинувся на дах над залою засідань

Причину пожежі поки не встановили. За деякими даними, ​​в будівлях не спрацювала система пожежогасіння через несанкціоноване втручання ззовні. Можливо, хтось закрив один із клапанів, що не дозволило запуститися автоматичним розбризкувачам води. При цьому міністр громадських робіт та інфраструктури ПАР Патрісія де Лілль уточнила, що із записів камер спостереження випливає: хтось перебував у будівлі після опівночі.

В понеділок ввечері місцева поліція підтвердила: за причетність до пожежі затримано 49-річного чоловіка. Йому інкримінують злам, підпал і пошкодження державного майна. За даними поліції, підозрюваний має постати перед судом 4 січня для обрання запобіжного заходу.

Кейптаун постраждав від ще однієї великої пожежі у квітні, коли вогонь зі славетної Столової гори, з якої відкривається вид на місто, поширився і спустошив частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігається унікальна колекція африканських архівів.

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