У будівлі парламенту ПАР в Кейптауні сталася пожежа

Масштабна пожежа спалахнула в приміщенні парламенту Південно-Африканської республіки в Кейптауні вранці в неділю, 2 січня.

Вогонь перекинувся на дах, а також зачепив будівлю Національної асамблеї (нижня палата парламенту. - Ред.), повідомив агенції AFP речник міської служби з надзвичайних ситуацій. Повідомляється, що пожежу локалізували десятки вогнеборців.

Пожежники повідомили про тріщини в будівлі, частина даху обвалилася. Територію навколо місця події оточили. Про постраждалих поки не повідомляється, у місцевого парламенту сьогодні вихідний. Причина займання також ще невідома.

Імовірно пожежа розпочалася в одній зі старих будівель на території парламенту, що неподалік від собору Святого Георгія, де за кілька годин до цього поховали борця з апартеїдом, архієпископа Десмонда Туту.

Похорон Десмонда Туту

Будівля парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстарішу з яких побудували в 1884 році. У нових секціях, побудованих у 1920-их та 1980-их роках, розміщується будівля Національної асамблеї.

У квітні столиця ПАР також постраждала від пожежі, що знищила частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігалася унікальна колекція африканських архівів.