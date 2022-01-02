 У будівлі парламенту ПАР в Кейптауні сталася пожежа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2022

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Новини

У будівлі парламенту ПАР в Кейптауні сталася пожежа

У столиці Південно-Африканської республіки Кейптауні загорілася будівля парламенту. Про постраждалих поки не повідомляється, причина займання також ще невідома.

Палає дах парламенту ПАР

Палає дах парламенту ПАР

Масштабна пожежа спалахнула в приміщенні парламенту Південно-Африканської республіки в Кейптауні вранці в неділю, 2 січня.

Вогонь перекинувся на дах, а також зачепив будівлю Національної асамблеї (нижня палата парламенту. -  Ред.), повідомив агенції AFP речник міської служби з надзвичайних ситуацій. Повідомляється, що пожежу локалізували десятки вогнеборців.

Пожежники повідомили про тріщини в будівлі, частина даху обвалилася. Територію навколо місця події оточили. Про постраждалих поки не повідомляється, у місцевого парламенту сьогодні вихідний. Причина займання також ще невідома. 

Імовірно пожежа розпочалася в одній зі старих будівель на території парламенту, що неподалік від собору Святого Георгія, де за кілька годин до цього поховали борця з апартеїдом, архієпископа Десмонда Туту. 

Похорон Десмонда Туту

Похорон Десмонда Туту

Будівля парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстарішу з яких побудували в 1884 році. У нових секціях, побудованих у 1920-их та 1980-их роках, розміщується будівля Національної асамблеї.

У квітні столиця ПАР також постраждала від пожежі, що знищила частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігалася унікальна колекція африканських архівів.

Дивитись відео 11:26

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