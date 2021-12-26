У ПАР помер нобелівський лауреат, борець з апартеїдом Десмонд Туту

Південноафриканский архієпископ і лауреат Нобелівської премії миру Десмонд Туту помер у віці 90 років. Про це у неділю, 26 грудня, повідомив президент ПАР Сиріл Рамафоса.
"Десмонд Туту був патріотом, якому не було рівних, прициповим і прагматичним лідером, - сказав він. - Людина надзвичайного інтелекту, чесності та непереможності проти сил апартеїду, він також був чутливим і вразливим у своєму співчутті до тих, хто зазнав утисків, несправедливості та насильства під час апартеїду, а також пригноблених і пригнічених людей у всьому світі".
Окрім того, у своїй заяві Рамоса підкреслив, що смерть архієпископа Туту - "ще один сумний розділ у прощанні нашої нації з поколінням видатних південноафриканців, які заповідали нам звільнену Південну Африку".
Нобелівський лауреат і борець з апартеїдом
Десмонд Туту був одним із найвідоміших борців з апартеїдом - політикою расової дискримінації, яку впродовж десятиліть провадила влада ПАР. У 1984 році він отримав Нобелівську премію миру за боротьбу з правлінням білої меншини у своїй країні.
У травні 2021 року Туту з'явився на публіці після щеплення від COVID-19
Саме він вигадав і популяризував термін "Веселкова нація". Цей термін описував ПАР після падіння апартеїду та перших демократичних виборів у країні в 1994 році, в результаті яких першим чорним президентом країни став Нельсон Мандела.
Навіть після падіння режиму апартеїду, Туту не припиняв боротися з несправедливістю і недоліками в Південно-Африканській Республіці - критикував кумівство, корупцію, ставив під сумнів великі розміри зарплат чиновників, захищав права ЛГБТ-спільноти.
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В 1996 році він залишив посаду архієпископа і очолив Комісію правди та примирення, яка займалася розслідуваннями злочинів, вчинених з політичних мотивів у період апартеїду.
В 1997 році у Туту діагностували рак простати, він пройшов лікування, але з того часу все рідше виступав публічно. Чи не востаннє Туту бачили на публіці в травні 2021 року. Він залишав лікарню після щеплення від COVID-19 на інвалідному візку.
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У листопаді у віці 85 років помер експрезидент Південної Африки Фредерік де Клерк. Він був останнім президентом ПАР часів апартеїду і ключовим гравцем під час переходу країни до демократії. Де Клерк, як і Нельсон Мандела, теж був лауреатом Нобелівської премії миру за боротьбу проти апартеїду.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
З днем народження, Нельсоне Мандела!
Більшість південноафриканців пам'ятає його усміхненим. Його з любов'ю називали Мадіба - одним з кланових імен народу коса. У всьому світі він став символом нової Африки і борцем за толерантність і свободу. 18 липня 2018 року Нельсону Манделі виповнилося б 100 років.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Адвокат чорношкірих
Нельсон Мандела народився 18 липня 1918 року в невеликому селі недалеко від південноафриканського міста Умтата. Закінчивши школу, він поступив до університету, де вивчав юриспруденцію. Уже під час навчання Мандела був політичним активістом і боровся проти апартеїду. З 1952 року він працював адвокатом у першій юридичній фірмі, якою керували чорношкірі - через вісім років будівлю компанії спалили.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Апартеїд
Апартеїд - офіційна політика жорсткої сегрегації чорних і білих у ПАР - наклав відбиток на дитинство і юність Мандели. При народженні його назвали Роліхлахла, що в перекладі з мови племені коса означає "той, хто зриває гілки дерева" або "пустун".
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Боксер Мандела
В юні роки Нельсон Мандела був пристрасним любителем боксу. "На рингу не грають роль статус, вік, колір шкіри і рівень добробуту", - говорив він про свою любов до цього виду спорту. Навіть сидячи у в'язниці, він залишався в гарній фізичній формі, кожен день робив віджимання, присідав, працював з вагою.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Довічне позбавлення волі
1964 рік: поліція відганяє людей від будівлі суду, де проходить процес у справі Нельсона Мандели і інших активістів в боротьбі з апартеїдом. За підсумками процесу, відомого як "Суд в Рівонії", Мандела був визнаний винним в організації диверсій і злочинах, еквівалентних державній зраді, і засуджений до довічного тюремного ув'язнення.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Десятиліття в ув'язненні
Життя на п'яти квадратних метрах: у цій крихітній тюремній камері Мандела провів 18 з призначених йому 27 років ув'язнення під номером 46664. "У цей час мене знали всього лише як номер, не більше", - розповідав він після свого звільнення.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Боротьба триває
Поки Нельсон Мандела перебував в ув'язненні, його прихильники продовжували боротьбу проти апартеїду - серед них дружина Мандели Вінні (в центрі фотографії), яка здобула популярність як провідна активістка проти уряду білої меншості в ПАР.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Світ бере активну участь...
... в долі Південної Африки. На стадіоні Уемблі в Лондоні в липні 1988 року відбувся благодійний концерт на честь 70-річчя Нельсона Мандели, учасники якого виступили проти апартеїду. На концерті, який тривав 10 годин без перерви, були присутні 70 тисяч глядачів, мільйони дивилися його по телевізору. Концерт транслювався в 60 країнах світу.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Вільний!
11 лютого 1990 року Нельсон Мандела вийшов на свободу після 27 років ув'язнення. На фотографії він і його тодішня дружина Вінні вітають активістів в боротьбі проти білого апартеїду.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Назад у політику
Знову очоливши Африканський національний конгрес (АНК), в травні 1990 року Мандела провів перші переговори з президентом ПАР Фредеріком Віллем де Клерком. Спільно вони досягли угоди про створення перехідного уряду за участю Національної партії і АНК. У 1993 році де Клерк і Мандела були удостоєні Нобелівської премії миру.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Соратники Мандели
Олівер Тамбо (ліворуч) і Волтер Сісулу - одні з найближчих соратників Мандели. У 1944 році вони брали участь в створенні Молодіжної ліги АНК і організації масових демонстрацій проти режиму апартеїду. У 1964 році Сісулу разом з Манделою засудили до довічного позбавлення волі. Тамбо провів 30 років в еміграції, переважно живучи в Лондоні. Після 1990 року Мандела, Тамбо і Сісулу очолили АНК.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Присяга президента
10 травня 1994 року в історії Південної Африки почалася нова глава: в результаті перших демократичних виборів Нельсон Мандела став першим чорним президентом країни. Він залишався на посаді глави держави до 1999 року, потім поступившись нею своєму наступнику Табо Мбекі.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Примирення замість помсти
Одна з основних заслуг Нельсона Мандели на посаді президента - примирення між расами в Південній Африці. Разом з архієпископом Десмондом Туту він створив "Комісію правди і примирення". До її завдань входило не лише розслідування злочинів режиму апартеїду, а й створення основи для мирного співіснування представників різних рас в ПАР.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Перший чемпіонат світу на африканській землі
15 травня 2004 року ПАР здобула право на проведення чемпіонату світу з футболу у 2010 році. Цю подію святкувала вся країна.
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Тіні над "веселковою нацією"
У 2008 році бідні райони південноафриканських міст захлеснула хвиля насильства щодо білого населення і мігрантів, яка призвела до численних жертв. Багато хто задавався питанням: невже створена Манделою ідея "веселкової нації", в якій мирно співіснували представники різних рас, зазнала краху?
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Нельсон Мандела: життя, віддане боротьбі за свободу
Останні роки життя
В останні роки життя Нельсон Мандела відмовився від суспільної активності, проводячи весь час у колі сім'ї. На фотографії він у день свого 93-річчя в оточенні онучок і правнучок. 5 грудня 2013 Нельсон Мандела помер у віці 95 років.
Автор: Марина Барановська, Людґер Шадомскі, Максим Сидоржевський