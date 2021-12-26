У ПАР помер нобелівський лауреат, борець з апартеїдом Десмонд Туту

Південноафриканский архієпископ і лауреат Нобелівської премії миру Десмонд Туту помер у віці 90 років. Про це у неділю, 26 грудня, повідомив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

"Десмонд Туту був патріотом, якому не було рівних, прициповим і прагматичним лідером, - сказав він. - Людина надзвичайного інтелекту, чесності та непереможності проти сил апартеїду, він також був чутливим і вразливим у своєму співчутті до тих, хто зазнав утисків, несправедливості та насильства під час апартеїду, а також пригноблених і пригнічених людей у всьому світі".

Окрім того, у своїй заяві Рамоса підкреслив, що смерть архієпископа Туту - "ще один сумний розділ у прощанні нашої нації з поколінням видатних південноафриканців, які заповідали нам звільнену Південну Африку".

Нобелівський лауреат і борець з апартеїдом

Десмонд Туту був одним із найвідоміших борців з апартеїдом - політикою расової дискримінації, яку впродовж десятиліть провадила влада ПАР. У 1984 році він отримав Нобелівську премію миру за боротьбу з правлінням білої меншини у своїй країні.

У травні 2021 року Туту з'явився на публіці після щеплення від COVID-19

Саме він вигадав і популяризував термін "Веселкова нація". Цей термін описував ПАР після падіння апартеїду та перших демократичних виборів у країні в 1994 році, в результаті яких першим чорним президентом країни став Нельсон Мандела.

Навіть після падіння режиму апартеїду, Туту не припиняв боротися з несправедливістю і недоліками в Південно-Африканській Республіці - критикував кумівство, корупцію, ставив під сумнів великі розміри зарплат чиновників, захищав права ЛГБТ-спільноти.

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В 1996 році він залишив посаду архієпископа і очолив Комісію правди та примирення, яка займалася розслідуваннями злочинів, вчинених з політичних мотивів у період апартеїду.

В 1997 році у Туту діагностували рак простати, він пройшов лікування, але з того часу все рідше виступав публічно. Чи не востаннє Туту бачили на публіці в травні 2021 року. Він залишав лікарню після щеплення від COVID-19 на інвалідному візку.

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У листопаді у віці 85 років помер експрезидент Південної Африки Фредерік де Клерк. Він був останнім президентом ПАР часів апартеїду і ключовим гравцем під час переходу країни до демократії. Де Клерк, як і Нельсон Мандела, теж був лауреатом Нобелівської премії миру за боротьбу проти апартеїду.