Пожежу у Києві ліквідували, постраждалих немає (оновлено)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок влучання уламків збитого безпілотника у Солом'янському районі столиці сталася пожежа у нежитловому приміщенні. Наразі рятувальники її вже ліквідували.

Під час повітряної тривоги у четвер, 4 травня, в Києві пролунала серія вибухів. Мер міста Віталій Кличко повідомляв про вибухи і пожежу у Солом'янському та незначне загоряння у Печерському районах столиці.

ОНОВЛЕНО о 21:40. У Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі чотириповерхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 квадратних метрів. Вибуховою хвилею були зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 квадратних метрів. Несучі конструкції не пошкоджені, потерпілих не виявили, повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

ОНОВЛЕНО о 21:00. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежу в чотириповерховій будівлі в Соломʼянському районі столиці локалізували. Внаслідок падіння уламків БПЛА зруйновані конструкції будівлі на площі 150 квадратних метрів. Інформація щодо потерпілих уточнюється, написав він у Telegram.

Також, за його даними, загоряння внаслідок падіння уламків сталося і на невеликій території у Печерському районі міста. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає, зазначив мер Києва.

У Солом'янському районі горить нежитлове приміщення

Як повідомляв раніше Кличко, у Солом'янському районі пожежа сталася в чотириповерховій будівлі. Площа загоряння складає 50 квадратних метрів. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався, зазначив Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що пожежа виникла в нежитловому приміщенні. На місці працюють рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наслідки уточнюються, зазначили у Telegram КМВА.

Раніше у КМВА теж повідомили про про безпілотний літальний апарат, який був знищений силами протиповітряної оборони. "Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко, його слова наводяться у Telegram КМВА.

Повітряна тривога була оголошена лише у столиці та Київскій області. У Києві вона тривала 32 хвилини.

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