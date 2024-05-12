Пожежа знищила один із найбільших торгових центрів Варшави

Marywilska 44 з майже 1400 магазинами та точками обслуговування був одним з найбільших торгових центрів у польській столиці. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Масштабна пожежа, яка спалахнула в торговому центрі у Варшаві ввечері суботи, 11 травня, майже повністю знищила це місце, передає Reuters.

Marywilska 44 з майже 1400 магазинами та точками обслуговування був одним з найбільших торгових центрів у польській столиці.

"Майже 100 відсотків згоріло. Пожежу гасять, і це займе багато годин", - зазначив під час пресконференції у неділю керівник Державної пожежної служби Маріуш Фелтиновський.

Він додав, що в гасінні пожежі брали участь майже 200 вогнеборців.

Пожежа на Marywilska 44, 12 травня 2024 року Фото: Attila Husejnow/SOPA/IMAGO

Влада надсилала текстове повідомлення, в якому попередила жителів Варшави про пожежу та закликала залишалася вдома із закритими вікнами. Причини займання встановлюють. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Торгові центри та великі магазини зазвичай закриті в неділю через заборону на торгівлю, встановлену попереднім урядом Польщі, який мав тісні зв'язки з католицькою церквою, вважаючи це днем богослужіння.

Нагадаємо, що 16 квітня масштабна пожежа охопила будівлю колишньої фондової біржі Копенгагена - Берсен. Загоряння сталося близько 7:30 ранку за місцевим часом, під час пожежі на вулицю впав 54-метровий шпиль історичної будівлі.