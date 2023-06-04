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Пожежа в гуртожитку для біженців з України у ФРН: є загиблий

Валерій Сааков
2 год. тому

У пожежі, ймовірно, загинула дитина з України, що поки вважається зниклою безвісти. Виявлене в будівлі тіло відправили на експертизу.

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У ФРН палав гуртожиток для біженців: є загиблий
На місці пожежі гуртожитку з українськими біженцями в ТюрингіїФото: Johannes Krey/dpa/picture alliance

Унаслідок пожежі в гуртожитку для біженців у місті Апольда у федеральній землі Тюрингія загинула одна людина, ще 10 дістали поранення, тож їх доправили до лікарні, повідомила місцева поліція в неділю, 4 червня.

У пожежі могла загинути дитина з України

Усередині будівлі гуртожитку було виявлено тіло одного загиблого, його особу поки не встановлено. Поліція також повідомила, що 9-річний хлопчик з України вважається зниклим безвісти. Чи саме його тіло виявили рятувальні служби, стане відомо після судово-медичної експертизи.

Займання сталося близько 5 години ранку в одному з житлових приміщень будівлі. Що стало причиною загоряння, поки що невідомо. За даними поліції, на той момент у гуртожитку перебувало приблизно 250 осіб, з яких багато дітей. Мешканців закладу евакуювали та переселили в інший центр у сусідньому місті Гермсдорфі.

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"Розслідування обставин триває. Федеральні органи безпеки перебувають у постійному обміні з поліцією Тюрингії й готові надати допомогу в будь-який час", - повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) у дописі в Twitter.

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Голова земельного уряду Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) також висловив свої співчуття родині загиблого: "Подумки я - з сім'єю в жалобі! Якнайшвидшого одужання всім постраждалим", - написав він у Twitter.

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