Повербанки з електронних цигарок для ЗСУ

ТехнологіїУкраїнаПовербанки з електронних цигарок для ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoТехнологіїУкраїнаАнна Філь12.08.202212 серпня 2022 р.Волонтери у Рівному знайшли застосування використаним електронним цигаркам. Раніше планували виготовляти батареї для електроскутерів, але нині майструють повербанки. Зарядні пристрої передають військовим на фронт. https://www.dw.com/uk/poverbanky-z-elektronnykh-tsyharok-dlia-zsu/video-62756441Реклама