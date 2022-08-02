Повербанки з електронних цигарок для ЗСУ

Анна Філь

12.08.2022 12 серпня 2022 р.

Волонтери у Рівному знайшли застосування використаним електронним цигаркам. Раніше планували виготовляти батареї для електроскутерів, але нині майструють повербанки. Зарядні пристрої передають військовим на фронт.