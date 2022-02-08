 Посеред кризи навколо України: Зеленський змінив посла у Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2022

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Новини

Посеред кризи навколо України: Зеленський змінив посла у Польщі

Президент України звільнив Андрія Дещицю з посади посла у Польщі та призначив замість нього Василя Зварича. "Ротація планова", - запевнили DW в українському МЗС.

Колишній посол України у Польщі Андрій Дещиця (архівне фото)

Колишній посол України у Польщі Андрій Дещиця (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 лютого, звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі. Новим послом президент України призначив Василя Зварича. Відповідні укази Зеленського опубліковані на сайті Офісу президента. 

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі DW пояснив зміну посла у Польщі "плановою ротацією". 

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Андрій Дещиця був послом у Польщі з жовтня 2014 року. З 27 лютого по 19 червня 2014 року він очолював міністерство закордонних справ України. 

Новий посол України у Польщі Василь Зварич раніше обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України. Також він працював заступником директора департаменту інформаційної політики МЗС. 

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