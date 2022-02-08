Посеред кризи навколо України: Зеленський змінив посла у Польщі

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 лютого, звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі. Новим послом президент України призначив Василя Зварича. Відповідні укази Зеленського опубліковані на сайті Офісу президента.

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі DW пояснив зміну посла у Польщі "плановою ротацією".

Читайте також:ЗМІ повідомляють про кризовий саміт ФРН, Франції та Польщі щодо України

Андрій Дещиця був послом у Польщі з жовтня 2014 року. З 27 лютого по 19 червня 2014 року він очолював міністерство закордонних справ України.

Новий посол України у Польщі Василь Зварич раніше обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України. Також він працював заступником директора департаменту інформаційної політики МЗС.