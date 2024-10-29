Понад 1700 дітей в Україні вважаються зниклими безвісти

В Україні понад 52 тисячі людей є зниклими безвісти за особливих обставин. З них понад 1,7 тисячі - діти, повідомили в МВС.

У Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин наразі є дані про понад 52 тисячі людей, з яких вже понад 1,7 тисячі - діти. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону у вівторок, 29 жовтня.

За його словами, громадяни можуть подати інформацію до реєстру виключно через підрозділи Національної поліції, зокрема, за процедурою оголошення особи в розшук.

"Потім представники Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять усі необхідні заходи, щоб перевірити всю інформацію і внести дані у реєстр. Після цього (ця інформація. - Ред.) стає реєстровим записом", - пояснив Тимченко.

Нагадаємо, 9 жовтня Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявляв, що у Єдиному реєстрі зниклих безвісти у розшуку є інформація про 49 тисяч людей.