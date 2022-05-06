Помер український письменник Сергій Дяченко

Помер український письменник-фантаст, сценарист Сергій Дяченко. Про його смерть на 78-му році життя у ніч на п'ятницю, 6 травня, повідомила у соцмережі Facebook його дружина та співавторка книг Марина Дяченко.

"Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 - 5 травня 2022", - коротко написала вона. Про причини смерті чоловіка вона не повідомила.

Дяченко народився у Києві, у 1966 році закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром, був кандидатом біологічних наук. 1989 року закінчив сценарний факультет Всеросійського державного інституту кінематографії. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 1987 року за повнометражний науково-популярний фільм "Зірка Вавилова".

Сергій і Марина Дяченки є авторами понад 25 романів та понад вісімдесяти повістей та оповідань, лауреати багатьох літературних премій у галузі фантастики. Із 2013 році подружжя проживало у США.