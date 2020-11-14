Помер актор Валентин Гафт

Відомий радянський і російський актор Валентин Гафт помер у суботу, 12 грудня, у віці 85 років. Про це повідомила його дружина Ольга Остроумова.

Читайте також: Помер Армен Джигарханян

Валентин Гафт народився в Москві 2 вересня 1935 року. Навчався в школі-студії при Московському художньому театрі. У 1957 році він дебютував на сцені Театру імені Мосради, а роком раніше - в кіно, коли отримав епізодичну роль у фільмі Михайла Ромма "Вбивство на вулиці Данте".

Гафт виступав у Московському академічному театрі сатири, драматичному театрі на Малій Бронній, Московському державному театрі імені Ленінського комсомолу, а з 1969 року - в театрі "Современник", де в 2001-му відбувся його режисерський дебют.

Гафт зіграв понад 100 ролей у різних фільмах і серіалах. Серед іншого, він знімався в картинах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Гараж", "Чародії", "Небеса обітовані". Він є лауреатом низки нагород.

У 2015 році Гафт заявив про підтримку дій президента Росії Володимира Путіна та незаконної анексії Криму.

Читайте також: Пішов з життя відомий російський актор і режисер Олег Табаков