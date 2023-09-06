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Помер релігієзнавець Ігор Козловський

Роман Губа
6 вересня 2023 р.

Відомий український вчений та громадський діяч Ігор Козловський помер у віці 69 років.

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Український релігієзнавець, вчений, громадський діяч Ігор Козловський помер у віці 69 років.
Ігор Козловьский помер у віці 69 років.Фото: DW

Український релігієзнавець Ігор Козловський помер у віці 69 років.

Про це повідомила в середу, 6 вересня, його колега з Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України Людмила Филипович. "Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", - написала вона у Facebook.

Інформацію підтвердив "Суспільному" племінник Козловського - Денис.  

Козловський два роки провів у полоні псевдоутворення "ДНР". Його "заарештували" в Донецьку в січні 2016 року. Через рік так званий "військовий суд" у Донецьку "засудив" Козловського до двох років і восьми місяців ув'язнення за звинуваченням у нібито шпигунстві та незаконному зберіганні зброї. 

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Козловського в'язнем совісті. Він провів у полоні два роки та був звільнений у грудні 2017-го в рамках обміну полоненими.

Після звільнення з полону Козловський проживав у Києві. Був, зокрема, членом правління правозахисної організації Центр громадянських свобод, яка минулого року стала лауреатом Нобелівської премії миру

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