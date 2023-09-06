Помер релігієзнавець Ігор Козловський

Український релігієзнавець Ігор Козловський помер у віці 69 років.

Про це повідомила в середу, 6 вересня, його колега з Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України Людмила Филипович. "Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", - написала вона у Facebook.

Інформацію підтвердив "Суспільному" племінник Козловського - Денис.

Козловський два роки провів у полоні псевдоутворення "ДНР". Його "заарештували" в Донецьку в січні 2016 року. Через рік так званий "військовий суд" у Донецьку "засудив" Козловського до двох років і восьми місяців ув'язнення за звинуваченням у нібито шпигунстві та незаконному зберіганні зброї.

Читайте також: Жодної донбаської ідентичності не існує - Ігор Козловський

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Козловського в'язнем совісті. Він провів у полоні два роки та був звільнений у грудні 2017-го в рамках обміну полоненими.

Після звільнення з полону Козловський проживав у Києві. Був, зокрема, членом правління правозахисної організації Центр громадянських свобод, яка минулого року стала лауреатом Нобелівської премії миру.