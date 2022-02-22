Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба

На 91-му році життя уві сні помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба. Про це стало відомо у вівторок, 22 лютого.

За даними ЗМІ, Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров'ям, та все одно продовжував працювати і стежити за літературним процесом та суспільно-політичним життям. Про місце й дату поховання поки що невідомо.

"Боже, яка втрата! Це один з тих атлантів, завдяки якому Україна в часи совєтської окупації не розчинилася в російському болоті, а в часи незалежності нарощувала інтелектуальну міць. Вічна пам'ять!" - написав у своєму Facebook український поет Андрій Любка.

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка, що на Донеччині. Вчився на факультеті російської філології в Донецькому педагогічному інституті, звання аспіранта здобував в Інституті літератури імені Тараса Шевченка в Києві.

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Роки дисидентства

У вересні 1965 року на прем'єрі фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" разом із Василем Стусом і В'ячеславом Чорноволом публічно висловив протест проти політики влади, оприлюднивши інформацію про таємні арешти української творчої інтелігенції. За памфлет "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Дзюбу піддали гонінням за погляди, у 1972 року виключили зі Спілки письменників України, а вже наступного року засудили до п'яти років ув'язнення і п'яти років заслання, втім згодом "помилували".

Наприкінці 80-их років Дзюба став одним із співзасновників Народного руху України. У 1992-му літературознавця призначили другим міністром культури незалежної України. Він також став учасником ініціативної групи "Першого грудня".

Іван Дзюба є автором десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт його робіт - книга "Чорний романтик: Сергій Жадан".

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