Помер чеський письменник Мілан Кундера

Чеський письменник Мілан Кундера, автор всесвітньо відомого роману "Нестерпна легкість буття", помер у віці 94 років. Про це в середу, 12 липня, повідомила від імені його дружини речниця Моравської бібліотеки в рідному місті автора Брно.

"На жаль, я можу підтвердити, що пан Мілан Кундера помер вчора (11 липня. - Ред.) після тривалої хвороби", - цитує агентство AFP речницю Анну Мразову. Вона зазначила, що письменник помер у Парижі, у власній квартирі.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, який так само народився в Брно, заявив, що Кундера своєю творчістю зміг "звернутися до цілих поколінь читачів на всіх континентах". "Він залишив по собі не лише чудові романи, але й видатні есеїстичні твори", - написав Фіала у Twitter.

Життя в еміграції

Кундера народився у 1929 році. Через гоніння за критику радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року він емігрував до Франції - у 1975 році.

Після публікації "Книги сміху і забуття" його позбавили громадянства тодішньої Чехословаччини у 1979 році. За два роки Кундера отримав французьке громадянство. У Франції він викладав у Реннському університеті.

У 1984 році письменник опублікував роман "Нестерпна легкість буття". Через три роки за книгою зняв фільм Філіп Кауфман, і Кундера здобув всесвітню популярність, хоч був незадоволений екранізацією.

Літератор був відомий своїми похмурими, провокаційними романами, присвяченими людському існуванню, та наповненими сатирою, що відображає його досвід позбавлення громадянства за інакомислення.

З початку 1990-х років Кундера писав французькою. У Чехію після еміграції жити він так і не повернувся, втім у 2019 році відновив чеське громадянство. Кундеру часто називали фаворитом на здобуття Нобелівської премії з літератури, але він так і не отримав її.