Поліція Брюсселя підбила підсумки розгону масового зібрання: 132 затриманих

Бельгійська поліція у неділю, 2 травня, повідомила про 132 затриманих напередодні осіб під час силового розгону нелегального масового зібрання в одному з парків Брюсселя. П'ятьох із затриманих взяли під варту, зазначили правоохоронці. Поліція була змушена застосувати проти учасників заходу водомети та сльозогінний газ, повідомляє інформагенція AFP.

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До операції залучили близько 600 правоохоронців, у тому числі кінну поліцію. Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо перед призначеним на 1 травня заходом проти коронавірусних обмежень закликав не брати в ньому участь. Зібрання організовували через соцмережі. За повідомленням кореспондента dpa, багато молодих людей у парку просто веселилися, однак було також чимало противників коронавірусних обмежень та вакцинації.

Багато молодих людей у парку веселилися

Ще на початку заходу сотні поліцейських оточили парк та через гучномовець закликали людей, які почали збиратися, дотримуватися притиепідемічних норм - носити маски та зберігати дистанцію. Невдовзі з натовпу у бік правоохоронців полетіли пляшки та піротехніка. У відповідь поліція вдалася до жорстких заходів. Внаслідок застосування водомета одна людина втратила свідомість, ще 14 осіб під час розгону отримали легкі ушкодження, у тому числі від поліцейських коней. У лікарні з травмами доправили трьох правоохоронців, постраждали близько десяти поліцейських.

Утім, згодом частина учасників заходу вдалася до насильства

За даними міської влади Брюсселя, число учасників протесту становило близько півтори тисячі, до 700 з них відмовилися виконували розпорядження про припинення заходу. Приблизно місяць тому в схожій протестній масовій гулянці в парку брали участь до двох тисяч учасників.

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Через запроваджені карантинні обмеження у Бельгії з жовтня минулого року закриті бари та ресторани. Утім, з 8 травня заклади харчування знову зможуть приймати відвідувачів - поки лише на відкритих майданчиках.