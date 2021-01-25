 Поліція Брюсселя підбила підсумки розгону масового зібрання: 132 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2021

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Поліція Брюсселя підбила підсумки розгону масового зібрання: 132 затриманих

Поліція затримала у столиці Бельгії під час розгону масового зібрання в парку понад 130 людей. Постраждали 15 учасників заходу та до 10 правоохоронців.

До розгону зібрання залучили кінні підрозділи поліції

До розгону зібрання залучили кінні підрозділи поліції

Бельгійська поліція у неділю, 2 травня, повідомила про 132 затриманих напередодні осіб під час силового розгону нелегального масового зібрання в одному з парків Брюсселя. П'ятьох із затриманих взяли під варту, зазначили правоохоронці. Поліція була змушена застосувати проти учасників заходу водомети та сльозогінний газ, повідомляє інформагенція AFP. 

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До операції залучили близько 600 правоохоронців, у тому числі кінну поліцію. Прем'єр Бельгії Александер Де Кроо перед призначеним на 1 травня заходом проти коронавірусних обмежень закликав не брати в ньому участь. Зібрання організовували через соцмережі. За повідомленням кореспондента dpa, багато молодих людей у парку просто веселилися, однак було також чимало противників коронавірусних обмежень та вакцинації.

Багато молодих людей у парку веселилися

Багато молодих людей у парку веселилися

Ще на початку заходу сотні поліцейських оточили парк та через гучномовець закликали людей, які почали збиратися, дотримуватися притиепідемічних норм - носити маски та зберігати дистанцію. Невдовзі з натовпу у бік правоохоронців полетіли пляшки та піротехніка. У відповідь поліція вдалася до жорстких заходів. Внаслідок застосування водомета одна людина втратила свідомість, ще 14 осіб під час розгону отримали легкі ушкодження, у тому числі від поліцейських коней. У лікарні з травмами доправили трьох правоохоронців, постраждали близько десяти поліцейських.

Утім, згодом частина учасників заходу вдалася до насильства

Утім, згодом частина учасників заходу вдалася до насильства

За даними міської влади Брюсселя, число учасників протесту становило близько півтори тисячі, до 700 з них відмовилися виконували розпорядження про припинення заходу. Приблизно місяць тому в схожій протестній масовій гулянці в парку брали участь до двох тисяч учасників.

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Через запроваджені карантинні обмеження у Бельгії з жовтня минулого року закриті бари та ресторани. Утім, з 8 травня заклади харчування знову зможуть приймати відвідувачів - поки лише на відкритих майданчиках. 

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