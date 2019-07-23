 Поблизу Балі знайдено уламки субмарини ВМС Індонезії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2021

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Новини

Поблизу Балі знайдено уламки субмарини ВМС Індонезії

Неподалік від острова Балі знайдено уламки підводного човна ВМС Індонезії, який зник у цьому районі 21 квітня. Кисень на його борту мав вже закінчитися. На човні перебували 53 члени екіпажу.

Субмарина KRI Nanggala-402 ВМС Індонезії, яка вочевидь затонула поблизу Балі

Субмарина KRI Nanggala-402 ВМС Індонезії, яка вочевидь затонула поблизу Балі

Уламки підводного човна під назвою KRI Nanggala-402 військово-морських сил Індонезії, що зник 21 квітня, було знайдено неподалік від острова Балі. Про це в суботу, 24 квітня, журналістам повідомив командувач ВМС країни Юдо Маргоно. На човні перебували 53 члени екіпажу.

"За декілька минулих днів ми знайшли уламки та предмети (з підводного човна. - Ред.) на місці, де субмарина востаннє занурювалася під воду", - заявив він, цитує інформагенція AFP. За його словами, ці уламки не потрапили б назовні, якби підводний човен не було ушкоджено.

Серед знайдених під час пошукової операції об'єктів, як повідомляють військові, - пляшка змазки для перископа та прилад, який використовується для захисту торпед.

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Шансів на порятунок екіпажу немає

За словами Маргоно, виявлені уламки змушують вважати, що субмарина не "зникла", а "затонула". Фактично ж це означає, що шансів на порятунок екіпажу майже не залишилося. 

У ВМС Індонезії обіцяють довести пошукову операцію до кінця

У ВМС Індонезії обіцяють довести пошукову операцію до кінця

Військові припускають, що човен перебуває на глибині у 600-700 метрів. При цьому він розрахований на занурення на глибину до 250-500 метрів. На додачу до цього, ще у четвер індонезійські військові заявляли, що кисню на борту підводного човна може вистачити лише до суботи.

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Пошукова операція триває

Водночас у ВМС Індонезії наполягають, що продовжуватимуть пошуки, допоки не отримають результат, "яким би він не був".

До пошукової операції вже приєдналися австралійський фрегат "Балларат" та американський розвідувальний літак "Посейдон". Найближчим часом у район зникнення човна мають прибути кораблі з Сінгапуру, Індії та Малайзії.

Контакт із підводним човном KRI Nanggala-402 німецького виробництва зник вранці 21 квітня під час навчального запуску торпед у 95 кілометрах на північ від острова Балі.

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