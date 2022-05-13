Винесено вирок щодо п'яти кримських татар по справі Хізб ут-Тахрір

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальні вироки стосовно п'яти кримських татар по справі ісламістської організації "Хізб ут-Тахрір". У четвер, 12 травня, він засудив їх до тривалих термінів ув'язнення - від 12 до 14 років у колонії суворого режиму. Тофік Абдулгазієв, Владлєн Абдуркадиров, Ізет Абдуллаєв, Меджит Абдурахманов та Білял Аділов визнані винними в організації діяльності забороненої у Росії "Хізб ут-Тахрір", а також в участі у ній.

Усі п'ятеро були фігурантами однієї із наймасовіших кримінальних справ у анексованому Криму стосовно кримських татар. У березні 2019 року ФСБ Росіїпровела обшуки у населених пунктах Кам'янка, Строганівка та Біле, затримавши, а потім арештувавши загалом 25 людей.

Свою вину ніхто із підсудних не визнав. Під час останнього слова у суди, кримські татари назвали кримінальну справу "політично мотивованим замовленням" та "тиском на весь кримськотатарський народ". Захист натомість вказував, що звинувачення базувалось на основі свідчень прихованого свідка під псевдонімом "Фарітов". Можливість перевірити його свідчення відсутня.