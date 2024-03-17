Південна Осетія обговорює з Москвою "приєднання" до Росії

Питання щодо можливого "входження" Південної Осетії до складу Росії обговорюється в тісній координації з Москвою, заявив "голова парламенту республіки".

Питання щодо "входження" Південної Осетії до складу Росії обговорюється в тісній координації з Москвою. Про це пропагандистській російській інформаційній агенції (РІА) "Новости" у неділю, 17 березня, заявив "голова парламенту республіки" Алан Алборов.

"Усі ці питання ми обговорюємо у тісній координації з Російською Федерацією з урахуванням наших двосторонніх відносин та договорів", - сказав він.

Так Алборов відповів на запитання щодо можливості провести "референдум" з цієї теми. "Коли ми спільно з Росією прийдемо до цієї думки (про "приєднання" - Ред.), ми це зробимо", - сказав він.

П'ятиденна війна Росії та Грузії

У серпні 2008 року між Грузією, з одного боку, та Росією, яку підтримали самопроголошені "республіки" Південна Осетія та Республіка Абхазія, сталася так звана п'ятиденна війна.

Головні бойові дії точилися в Південній Осетії - в ніч з 7 на 8 серпня Грузія спочатку піддала масованому артобстрілу "столицю" Південної Осетії Цхінвалі, після чого зробила спробу встановлення контролю над республікою. Вдень 8 серпня тодішній президент Росії Дмитро Медведєв оголосив про початок "операції з примушення до миру" в зоні конфлікту.

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У регіон було введено значні російські сили. Бойові дії тривали п'ять днів і завершилися 12 серпня поразкою грузинської армії. Російські військові спільно з південно-осетинськими збройними формуваннями витіснили війська Грузії з території непідконтрольної їй Південної Осетії й зупинилися під Тбілісі.

Російські військові у війні втратили 67 осіб, з грузинського боку було 170 загиблих. Загалом жертвами п'ятиденного конфлікту стало близько 850 осіб, поранення отримали близько двох тисяч осіб. До 30 тисяч грузин вигнали з Південної Осетії й вони досі не можуть повернутися до своїх домівок.

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26 серпня 2008 року Медведєв підписав указ про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Крім Росії, незалежність Південної Осетії від Грузії визнають лише кілька країн світу.

Так зване "керівництво" Південної Осетії неодноразово заявляло про плани проведення референдуму щодо входження до складу РФ. Так, у травні 2022 року призначений референдум про приєднання Південної Осетії до РФ відклали, "враховуючи невизначеність правових наслідків питання, яке виноситься".