Пів року війни Росії проти України у фотографіях
Упродовж шести місяців українці дають відсіч російській агресії. Пів року повномасштабної війни РФ проти України - у фотодобірці DW.
Бомбардування на світанку
24 лютого 2022 року. Вранці, ще до світанку, Росія почала повномасштабну війну проти України - у різних містах країни українці прокинулися від звуків потужних вибухів. На фото - Київ, ранок 24 лютого.
Київ під прицілом
Вогнеборці гасять пожежу в пошкодженому будинку в українській столиці після ракетного обстрілу 25 лютого, на другий день воєнного вторгнення Росії в Україну. Відтоді уже пів року російські ракети влучають у житлові будинки та об'єкти інфраструктури по всій Україні. За оцінками фахівців, мінімальні потреби у відновленні зруйнованої інфраструктури наближаються до 200 млрд доларів.
Коктейлі Молотова
Одразу ж після початку повномасштабного вторгнення російських військ у великих містах і маленьких містечках та селах України люди почали збиратися і виготовляти коктейлі Молотова для зустрічі окупантів. На фото - Ужгород, 27 лютого
Президент Зеленський залишається в Києві
Президент України Володимир Зеленський, попри наступ військ РФ і пропозиції евакуації з Заходу, не залишив Київ, що неодноразово підтверджував у своїх відеозверненнях до народу. На задньому тлі ідеозаписів було видно Офіс президента або розташовані біля нього будівлі урядового кварталу. На фото - будинок з химерами у центрі Києва, споруджений архітектором Владиславом Городецьким.
Знищена "Мрія"
Перший та єдиний летючий екземпляр найбільшого у світі вантажопідйомного літака Ан-225 "Мрія" було знищено наприкінці лютого 2022 року внаслідок боїв між російським десантом і українськими військами в аеропорту "Гостомель" під Києвом.
Зруйнована Бородянка
1 та 2 березня авіація РФ завдала ударів по житлових кварталах у Бородянці, зафіксовано у доповіді Amnesty International. Як зазначається у документі, внаслідок цих "неспівмірних та невибіркових нальотів" загинули цивільні. Навесні, під час російської окупації частини Київської області, жителі зазнавали тортур, позасудових страт та інших видів жорстокого поводження, зафіксували правозахисники.
Кохання і війна
Війна - не завада укладанню шлюбу. Добровольці тероборони Леся та Валерій одружилися, не відходячи від блокпосту поблизу Києва 6-го березня - через два тижні після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ.
Розбомблений пологовий у Маріуполі 9 березня
Фото зруйнованої лікарні у Маріуполі облетіли весь світ. "Ми були поряд, почули звук літака і одразу пролунав вибух... Ми побачили, як спускають вагітних жінок і переміщують їх на ношах. Там були дуже сильні кадри", - розповів DW автор цього фото Євген Малолєтка. Йому і його колезі Мстиславу Чернову вручено цьогорічну премію DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) за висвітлення війни.
Розслідування воєнних злочинів
Слідчі Міжнародного кримінального суду та експерти збирають докази вчинених російськими військовими воєнних злочинів у Бучі та в інших звільнених на початку квітня українською армією населених пунктах Київщини. Головний прокурор МКС Карім Хан під час візиту в Бучу назвав всю Україну "місцем злочину".
Анналена Бербок у Бучі
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту в Україну 10 травня відвідала Бучу. Міністерка запевнила українську сторону в повній підтримці Берліном розслідування воєнних злочинів. На фото - Анналена Бербок у церкві в Бучі запалює свічку у память про загиблих.
Нічним потягом до Києва їдуть високі гості
На відміну від попередніх візитів до Києва лідерів західного світу, про які з міркувань безпки не повідомляли заздалегідь, про плани 16 червня прибути до охопленої війною України канцлера ФРН Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і голови ради міністрів Італії Маріо Драгі написали європейські ЗМІ. Політики приїхали до Києва разом одним нічним потягом "Укрзалізниці".
Діти і війна
За даними Офісу генпрокурора України, станом на 24 серпня 2022 року внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 374 дитини. Ще понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.
Мільйони біженців
Через війну, розв'язану Росією, майже третина з близько 44-мільйонного населення України була змушена покинути свої домівки. "Це - найбільший рух біженців з часу закінчення Другої світової війни", - заявили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців 22 серпня. На фото - українська дівчинка з польським прикордонником на вокзалі у Перемишлі у Польщі.
Акції за звільнення військовополонених
Після загибелі десятків українських військовополонених в Оленівці родичі уцілілих полонених захисників "Азовсталі" проводять акції за їхнє звільнення у різних містах України. На фото - акція у Києві 4 серпня, учасники якої засудили визнання російським судом полку Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією та пообіцяли домагатися звільнення бійців.
Попри війну: участь і перемога в "Євробаченні"
Попри війну Україна вирішила взяти участь у "Євробаченні" і перемогла - перше місце у пісенному конкурсі здобув гурт Kalush Orchestra. Однак попри перемогу українського гурту, наступний конкурс відбудеться не в Україні, а у Великобританії, виконавець якої посів цьогоріч друге місце. Відповідне рішення з міркувань безпеки ухвалила Європейська мовна спілка.
Демонтаж монумента під аркою дружби народів
У квітні на тлі війни РФ проти України у Києві демонтували монумент під аркою дружби народів, що був встановлений 1982 року як символ "возз'єднання" України та Росії. Під час демонтажу, коли скульптуру підіймали з постаменту, голова фігури російського робітника відпала. З ініціативою демонтажу пам'ятника у час повномасштабної війни РФ проти України виступила влада Києва.
"Русскій воєнний корабль, іді !"
Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді ... !", випущена "Укрпоштою" 12 квітня, стала колекційною. Особливий ажіотаж вона викликала після потоплення у Чорному морі флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва" - саме того "російського воєнного корабля", до якого зверталися українські прикордонники з острова Зміїний з фразою, яка вже стала крилатою.