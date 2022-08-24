Фото зруйнованої лікарні у Маріуполі облетіли весь світ. "Ми були поряд, почули звук літака і одразу пролунав вибух... Ми побачили, як спускають вагітних жінок і переміщують їх на ношах. Там були дуже сильні кадри", - розповів DW автор цього фото Євген Малолєтка. Йому і його колезі Мстиславу Чернову вручено цьогорічну премію DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) за висвітлення війни.