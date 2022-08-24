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Війна Росії проти України
Щоденник війни
17 фото
КонфліктиУкраїна
Наталя Неділько
24 серпня 2022 р.
https://www.dw.com/uk/piv-roku-vijni-rosii-proti-ukraini-u-fotografiah/g-62906653
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Близькі теми

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Топтема

Російський солдат на ЗАЕС

Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС планується наступного тижня

Політика
12 хв. тому
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