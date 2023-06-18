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Пісторіус відкинув ідею "ненасильницького" опору України

Олег Соколенко | Ольга Журавльова
13 хв. тому

Борис Пісторіус відповів на слова про те, що Україна може чинити опір "ненасильницьки", висловлену єпископським вікарієм Оснабрюцької єпархії Тео Паулем. "Скажіть про це людям у Бучі", - відповів міністр оборони ФРН.

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Глава міноборони ФРН Борис Пісторіус
Глава міноборони ФРН Борис ПісторіусФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Міністр оборони ФРН  Борис Пісторіус  (Boris Pistorius), виступаючи в суботу, 17 червня, на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрюк, відкинув ідею "ненасильницького" спротиву як альтернативного способу боротьби українців з агресією РФ, яку висловив під час дискусії єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль (Theo Paul). Він висловив думку, що після початку повномасштабної агресії Москви "занадто багато людей перейнялися логікою війни", яка вже "заподіяла нам стільки зла в минулому". "Є й інші шляхи", - заявив священнослужитель.

"Скажіть про це людям у Бучі, - цитує агентство KNA відповідь Пісторіуса, - Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті". За словами міністра оборони Німеччини, припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець війни, "але це був би також і кінець для України". Водночас Пісторіус сказав, що в перспективі підтримує ідею миру, однак яким шляхом до нього прийти, має вирішувати Україна.

Єпископ протестантської церкви в Ганновері Ральф Майстер (Ralf Meister), який виступав на цьому самому з'їзді, зазначив: його особистий досвід поїздки в Україну під час війни показує, що українцям потрібно допомогти "тією мірою, якою це необхідно для самооборони", і що наразі - не найкращий для закликів до примирення. "Те, що я відчув в Україні, зробило мене ще більш невпевненим у порадах", - зазначив Майстер.

Читайте також: Українська "формула миру": про що йдеться

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

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