 Після заворушень у Льєжі затримали близько десятка дебоширів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Після заворушень у Льєжі затримали близько десятка дебоширів

У бельгійському Льєжі протест проти насильства з боку поліції вилився у масові заворушення. Поліція веде розслідування з ідентифікації кількох сотень учасників заворушень.

Для розгону учасників заворушень у Льєжі поліція застосувала три водомети

Для розгону учасників заворушень у Льєжі поліція застосувала три водомети

Після заворушень, які виникли у бельгійському Льєжі 13 березня, поліція затримала близько десятка правопорушників. Про це на пресконференції у неділю, 14 березня, заявив керівник поліції міста Крістіан Бопер. За його словами, триває розслідування щодо ідентифікації ще 200-300 учасників заворушень, повідомляє інформагенція AFP.

Один із затриманих - неповнолітній, іншим підозрюваним - 20-30 років, додав Бопер.

Спершу протест проти расизму проходив мирно

Спершу протест проти расизму проходив мирно

Заворушення виникли наприкінці протестного маршу проти расизму, який спершу проходив мирно. Мітингарі протестували проти суперечливого арешту жінки з Конго минулого понеділка. Вона звинуватила поліцейських у насильстві та расизмі, правоохоронці відкинули звинувачення. Згодом жінка подала скаргу. За даними поліції, в марші брали участь "кілька десятків" людей.

Під кінець акції окремі мітингарі почали нападати на поліцейських, жбурляти в них каміння. Загалом постраждали 36 правоохоронців, дев'ятеро з них були доправлені в лікарні.

Під кінець протесту виникли заворушення

Під кінець протесту виникли заворушення

Згодом на вулицях у центрі міста зібралися кілька сотень дебоширів, які трощили та грабували крамниці. Мер міста вже пообіцяв допомогу власникам магазинів.

Для розгону учасників заворушень поліція застосувала три водомети.

Учасники заворушень трощили вітрини та грабували крамниці

Учасники заворушень трощили вітрини та грабували крамниці

DW.COM

У Нідерландах - знову безлади, затримано понад 180 осіб

У Нідерландах другий день поспіль протести проти карантинних обмежень переросли в заворушення. Поліція затримала понад 180 осіб.  

У Франції тисячі людей знову протестували проти закону про безпеку

Тисячі людей вийшли на вулиці французьких міст із протестом проти закону, яким планується заборонити оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.  

У Франції знову протестували проти закону про безпеку

Тисячі людей протестували у французьких містах проти ухвалення закону про безпеку, яким планується заборонити оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.  

Також за темою

Myanmar Yangon Proteste Putsch Polizei

Протести у М'янмі: затримано понад 140 людей 27.02.2021

Силовики розігнали мітингарів у місті Янгун гумовими кулями. Під час протестів проти військового перевороту затримано понад 140 людей.

Niederlande I Proteste gegen Corona-Beschränkungen

У Нідерландах - знову безлади, затримано понад 180 осіб 26.01.2021

У Нідерландах другий день поспіль протести проти карантинних обмежень переросли в заворушення. Поліція затримала понад 180 осіб.

Holland Eindhoven | Coronakrise: Proteste gegen Lockdown

Прем'єр Нідерландів засудив безлади під час антикоронавірусних протестів 25.01.2021

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив заворушення, в які переросли антикоронавірусні протести в країні.

Реклама

Докладно

Три доріжки кокаїну на дзеркальній поверхні та згорнута у трубочку купюра у сто євро

Попит на кокаїн під час локдауну - небезпека не лише у ФРН

Незважаючи на локдаун, тонни кокаїну потрапляють до Німеччини з Південної Америки. Як держава вирішує проблему?  

Закриті крамниці й ресторани в німецькому місті Шпаєр

Пандемія коштувала економіці ФРН 250 мільярдів євро - IW

За оцінками експертів, упродовж 2020 року в Німеччині оголосили про банкрутство більше 16 тисяч підприємств.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  