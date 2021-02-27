Після заворушень у Льєжі затримали близько десятка дебоширів

Після заворушень, які виникли у бельгійському Льєжі 13 березня, поліція затримала близько десятка правопорушників. Про це на пресконференції у неділю, 14 березня, заявив керівник поліції міста Крістіан Бопер. За його словами, триває розслідування щодо ідентифікації ще 200-300 учасників заворушень, повідомляє інформагенція AFP.

Один із затриманих - неповнолітній, іншим підозрюваним - 20-30 років, додав Бопер.

Спершу протест проти расизму проходив мирно

Заворушення виникли наприкінці протестного маршу проти расизму, який спершу проходив мирно. Мітингарі протестували проти суперечливого арешту жінки з Конго минулого понеділка. Вона звинуватила поліцейських у насильстві та расизмі, правоохоронці відкинули звинувачення. Згодом жінка подала скаргу. За даними поліції, в марші брали участь "кілька десятків" людей.

Під кінець акції окремі мітингарі почали нападати на поліцейських, жбурляти в них каміння. Загалом постраждали 36 правоохоронців, дев'ятеро з них були доправлені в лікарні.

Під кінець протесту виникли заворушення

Згодом на вулицях у центрі міста зібралися кілька сотень дебоширів, які трощили та грабували крамниці. Мер міста вже пообіцяв допомогу власникам магазинів.

Для розгону учасників заворушень поліція застосувала три водомети.