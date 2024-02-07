Після масованого удару РФ заявила про відповідь у Бєлгороді

Росія, яка вночі та зранку 7 лютого завдала масованого удару дронами і ракетами по Україні, заявила, що вдень низки атак зазнав Бєлгород.

Російська влада заявила в середу, 7 лютого, про низку обстрілів Бєлгорода.

Так, у міністерстві оборони РФ стверджують, що близько 16:30 за російським часом Україна обстріляла об'єкти на території Бєлгородської області за допомогою чеської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire, проте засоби протиповітряної оборони (ППО) "знищили сім реактивних снарядів".

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков каже, що є двоє постраждалих. За його словами, в Бєлгороді у двох багатоквартирних будинках вибило вікна, а уламки пошкодили 15 автомобілів. "Також є пошкодження на території одного з промислових підприємств", - написав він у Telegram. У Бєлгородському районі також є "різні пошкодження" в двох приватних будинках і "на території одного підприємства".

Згодом у міноборони РФ заявили, що близько 17:20 над територією Бєлгородської області ППО збила два українські безпілотники літакового типу, а близько 19:50 ППО відбила чергову атаку з РСЗВ "Вампір", знищивши п'ять реактивних снарядів над Бєлгородщиною.

За словами Гладкова, в Бєлгороді пошкодило скління в кількох квартирах багатоповерхівки, вибило вікна та понівечило фасади й господарські споруди в трьох приватних будинках, а в районі пробило покрівлю двох приватних будинків і пошкодило три автомобілі.

Тим часом російські Telegram-канали поширили відео з пожежею на промисловому об'єкті в Бєлгороді після "прильоту". За їхньою інформацією, снаряд потрапив у котельню заводу залізобетонних конструкцій ЖБК-1 та в цех металовиробів.

Українські посадовці не коментували ці закиди. Їм передував черговий масований удар РФ по Україні - 64-ма дронами та ракетами різних типів, унаслідок якого відомо про п'ятьох загиблих і близько 50 поранених.