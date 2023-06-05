Підрив Каховської ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)
Підрив греблі Каховської ГЕС може мати згубні наслідки не тільки для районів поруч, а й у глобальному масштабі. Що відомо - у фотодобірці DW.
Каховська ГЕС не підлягає відновленню
Гребля Каховської гідроелектростанції була зруйнована вранці 6 червня. За даними "Укргідноенерго", ГЕС повністю зруйнована внаслідок підриву зсередини машинної зали і не підлягає відновленню. Українська сторона звинувачує у підриві греблі Росію, Москва свою причетність до інциденту заперечує.
Затоплення населених пунктів на правобережжі Херсонщини
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, до 7:30 за місцевим часом повністю або частково затоплені кілька населених пунктів, в зоні стихійного лиха на правобережжі Херсонщини опинилися понад 16 тисяч людей. Близько 11:00 за місцевим часом українські ЗМІ почали публікувати кадри, на яких видно, що Каховська ГЕС повністю пішла під воду.
Стрімке падіння рівня води у Каховському водосховищі
За даними Нікопольської РВА, рівень води у Каховському водосховищі падає зі швидкістю 15 см на годину. Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав населення запастися питною водою.
Проблеми з питною водою також у Криму
Проблем із забезпеченням питною водою побоюються не лише у Нікополі, а й у Кривому Розі, який на 70 відсотків забезпечується нею із Каховського водосховища. Повідомляється, що мешканці міста почали масово купувати воду у магазинах. Глава міської ВА Олександр Вілкун закликав зменшити споживання води на 30 відсотків. Експерти передбачають також проблем із водопостачанням анексованого Криму.
Евакуація населення
Вранці на Херсонщині повідомили про евакуацію населення із зони лиха. За даними МВС України, на правому березі Дніпра її здійснюють ДСНС та Національна поліція країни. При цьому, за повідомленнями, до деяких населених пунктів рятувальники не можуть дістатися. Про евакуацію населення заявляє і російська окупаційна місцева влада, російські ЗМІ поширюють світлини з окупованих територій.
Затоплення окупованої Нової Каховки
На фото російської державної агенції ТАСС - затоплена будівля окупаційної адміністрації в Новій Каховці.
Загроза для Запорізької АЕС
В "Енергоатомі" зазначили, що зниження рівня води у Каховському водосховищі може бути додатковою загрозою для окупованої Росією Запорізької АЕС, адже вода з водосховища необхідна для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники. МАГАТЕ заявляє, що стежить за ситуацією на ЗАЕС, "безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає".
Київ: "Це екоцид"
В офісі президента України Володимира Зеленського те, що сталося, назвали "екоцидом". "Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсона і в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. Також їхні дії становлять загрозу для ЗАЕС" , - заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак.
Канцлер Німеччини Шольц: Це новий вимір російської війни
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав підрив греблі Каховської ГЕС "новим виміром російської війни". Він зазначив, що "це вписується у те, як Путін веде цю війну", у "багато-багато злочинів, які учиняють в Україні російські військові". При цьому Шольц додав, що влада Німеччини уважно стежить за розвитком ситуації на Запорізькій АЕС.