Вранці на Херсонщині повідомили про евакуацію населення із зони лиха. За даними МВС України, на правому березі Дніпра її здійснюють ДСНС та Національна поліція країни. При цьому, за повідомленнями, до деяких населених пунктів рятувальники не можуть дістатися. Про евакуацію населення заявляє і російська окупаційна місцева влада, російські ЗМІ поширюють світлини з окупованих територій.