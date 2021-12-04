 Під Берліном в будинку виявили тіла п′ятьох вбитих осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2021

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Новини

Під Берліном в будинку виявили тіла п'ятьох вбитих осіб

У будинку в німецькому місті Кенігс-Вустергаузен неподалік від Берліна виявили тіла п'ятьох осіб. Серед них - троє дітей.

Поліція оточила приватний будинок у місті Кенігс-Вустергаузен

Поліція оточила приватний будинок у місті Кенігс-Вустергаузен

У німецькому місті Кенігс-Вустергаузен у федеральній землі Бранденбург у суботу, 4 грудня, у житловому будинку поліція виявила тіла п’ятьох людей з вогнепальними та ножовими пораненнями. Як зазначили у поліції, серед загиблих - двоє 40-річних та діти десяти, восьми та чотирьох років, які жили у приватному будинку у Кенігс-Вустергаузені, що розташований неподалік від Берліна, повідомляє інформагенція AP.

За попередньою інформацією німецьких правоохоронців, йдеться про вбивства. Тіла виявили після дзвінка у поліцію, зазначає агенція dpa. "Заявникам здалося дивним, що мешканців будинку не було видно", - повідомили у поліції.

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Наразі офіцери судово-медичної експертизи перебувають на місці події, вулиця оточена правоохоронцями.

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