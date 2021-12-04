Під Берліном в будинку виявили тіла п'ятьох вбитих осіб

У німецькому місті Кенігс-Вустергаузен у федеральній землі Бранденбург у суботу, 4 грудня, у житловому будинку поліція виявила тіла п’ятьох людей з вогнепальними та ножовими пораненнями. Як зазначили у поліції, серед загиблих - двоє 40-річних та діти десяти, восьми та чотирьох років, які жили у приватному будинку у Кенігс-Вустергаузені, що розташований неподалік від Берліна, повідомляє інформагенція AP.

За попередньою інформацією німецьких правоохоронців, йдеться про вбивства. Тіла виявили після дзвінка у поліцію, зазначає агенція dpa. "Заявникам здалося дивним, що мешканців будинку не було видно", - повідомили у поліції.

Читайте також: Як у Німеччині знаходять убивць через 20 років

Наразі офіцери судово-медичної експертизи перебувають на місці події, вулиця оточена правоохоронцями.