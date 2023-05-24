Під Берліном пошкодили меморіал радянським солдатам

У меморіальному комплексі "Зеєловські висоти" у німецькій землі Бранденбург невідомі пошкодили меморіальні камені радянським солдатам, загиблим у Другій світовій війні. Про це 23 травня повідомила поліція.

Один меморіальний камінь був перекинутий, а ще чотири - розхитані. Правоохоронці розслідують справу.

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Це вже другий випадок вандалізму на території комплексу в травні. На початку місяця там пошкодили чи перекинули 14 надгробків, пише агентство epd. Поліції поки що не вдалося знайти, хто це зробив.

Меморіал відкрили в листопаді 1945 року в бранденбурзькому Зеєлові (Seelow) за 90 кілометрів на схід від Берліна. Він став одним із перших подібних меморіалів на території Німеччини. Тут відбулась одна з найзапекліших битв Берлінської операції, під час якої загинули близько 33 тисяч радянських солдатів. У 1972 році там же заснували музей Зеєловських висот (Museum Seelower Höhen).

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