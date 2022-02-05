 Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2022

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Новини

Перший день олімпійських змагань: В Китаю перше золото, в Німеччини - срібло, Україна поки без медалей

У Пекіні триває зимова Олімпіада. Медальний залік наразі очолює Норвегія. Спортсмени з України поки що не мають нагород.

Норвезька лижниця Тереза Йохауг на зимовій Олімпіаді у Пекині

Норвезька лижниця Тереза Йохауг на зимовій Олімпіаді у Пекині

Першого офіційного змагального дня зимової Олімпіади у Пекіні  у суботу, 5 лютого, було розіграно шість комплектів нагород у біатлоні, лижних перегонах, шорттреку, стрибках з трампліну, ковзанярському спорті та лижній акробатиці. Загалом змагання відбулися в 11 видах спорту. Представники української олімпійської команди змагалися за медалі у лижних перегонах (скіатлон) та біатлоні (змішана естафета). У змаганнях з жіночого скіатлону найкращий результат серед українок показала Марина Анцибор, яка фінішувала на 56 місці. У змішаній естафеті українські біатлоністи посіли 13 місце. Це найгірший результат української команди у цій дисципліні, яка існує з 2014 року.  

Український біатлоніст Артем Прима (праворуч) приймає естафету у Дмитра Підручного під час змішаних перегонів на зимовій Олімпіаді у Пекіні

Український біатлоніст Артем Прима (праворуч) приймає естафету у Дмитра Підручного під час змішаних перегонів на зимовій Олімпіаді у Пекіні

Очолює медальний залік збірна Норвегії, яка має дві золотих нагороди - у змішаній естафеті та у Терези Йохагу в скіатлоні.

Своє перше золото отримали господарі Олімпіади - Китай. Вони перемогли у змішаному командному турнірі з шорттреку, випередивши італійську команду на 0,16 секунд.

Збірна Китаю з шорт-треку на зимовій Олімпіаді у Пекині

Збірна Китаю з шорт-треку на зимовій Олімпіаді у Пекині

У суботу, 5 лютого, першу медаль на Олімпіаді отримала збірна Німеччини. Лижниця Катаріна Альтгаус (Katharina Althaus) виграла срібло у стрибках з трампліну. Зараз команда ФРН посідає 9 місце у медальному заліку Олімпіади.

Німецька лижниця Катаріна Альтхаус (Katharina Althaus) на зимовій Олімпіаді у Пекині

Німецька лижниця Катаріна Альтхаус (Katharina Althaus) на зимовій Олімпіаді у Пекині


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Нагадаємо, що Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт раніше казав, що на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто очікувати багато медалей від української збірної. "Сподіватимемося, що наші олімпійці гідно представлять нас на Олімпійських іграх. Так, багато медалей очікувати не будемо, чесно кажучи. Але ми віритимемо, що наші спортсмени будуть на п'єдесталі", - сказав він у Верховній Раді у п'ятницю 28 січня. 

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У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У китайській столиці відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор. Пекін став першим містом, яке отримало право приймати як літню, так і зимову Олімпіаду.  

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Докладно

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У китайській столиці пройшла урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор.  

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