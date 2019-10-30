В Женеві мирні переговори щодо Сирії припинені через коронавірус у делегатів

Переговори щодо конституції Сирії, які проходять під егідою ООН, у понеділок, 24 серпня, припинили через позитивні тести на коронавірус деяких їх учасників. Зокрема, коронавірус був виявлений у трьох членів сирійського конституційного комітету, повідомив спецпредставник ООН з Сирії Геїр Педерсен лише через кілька годин після початку переговорів в Женеві. Перед цим сторони вели конструктивні переговори, зазначив він.

Участь в переговорах брали представники сирійського уряду, опозиції та громадянського суспільства. Конституційний комітет Сирії складається зі 150 делегатів, але в переговорах беруть участь лише по 15 представників від кожної з трьох груп. Комітет має розробити проєкт конституції Сирії.

Конституційний комітет був заснований у вересні 2019 року і провів перше засідання в жовтні. Другий раунд переговорів не відбувся через суперечки щодо порядку денного, а пізніше переговори були припинені через пандемію COVID-19.

Багато оглядачів вважають шанси конституційного комітету на успіх невеликими. Уряд та опозиція виступають з дуже різними ідеями. Опозиція закликає до абсолютно нового тексту основного закону, уряд має намір внести у чинний лише незначні зміни.

З часу початку війни у Сирії понад дев'ять років тому загинули 380 тисяч людей, залишити свої будинки були змушені понад 11 мільйонів. Перегляд конституції є важливим пунктом у мирному плані ООН для Сирії, укладеному в грудні 2015 року.