 В Женеві мирні переговори щодо Сирії припинені через коронавірус у делегатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Новини

В Женеві мирні переговори щодо Сирії припинені через коронавірус у делегатів

В Женеві у трьох делегатів виявили коронавірус, тому переговори щодо конституції Сирії довелось припинити через кілька годин після початку.

Наслідки війни в Сирії

Наслідки війни в Сирії

Переговори щодо конституції Сирії, які проходять під егідою ООН, у понеділок, 24 серпня, припинили через позитивні тести на коронавірус деяких їх учасників. Зокрема, коронавірус був виявлений у трьох членів сирійського конституційного комітету, повідомив спецпредставник ООН з Сирії Геїр Педерсен лише через кілька годин після початку переговорів в Женеві. Перед цим сторони вели конструктивні переговори, зазначив він. 

Участь в переговорах брали представники сирійського уряду, опозиції та громадянського суспільства. Конституційний комітет Сирії складається зі 150 делегатів, але в переговорах беруть участь лише по 15 представників від кожної з трьох груп. Комітет має розробити проєкт конституції Сирії.

Конституційний комітет був заснований у вересні 2019 року і провів перше засідання в жовтні. Другий раунд переговорів не відбувся через суперечки щодо порядку денного, а пізніше переговори були припинені через пандемію COVID-19.

Багато оглядачів вважають шанси конституційного комітету на успіх невеликими. Уряд та опозиція виступають з дуже різними ідеями. Опозиція закликає до абсолютно нового тексту основного закону, уряд має намір внести у чинний лише незначні зміни. 

З часу початку війни у Сирії понад дев'ять років тому загинули 380 тисяч людей, залишити свої будинки були змушені понад 11 мільйонів. Перегляд конституції є важливим пунктом у мирному плані ООН для Сирії, укладеному в грудні 2015 року.

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  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

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  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


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