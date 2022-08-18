 Перед суворою зимою: ЄК виділить 21 млн доларів для розчищення завалів в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Перед суворою зимою: ЄК виділить 21 млн доларів для розчищення завалів в Україні

Єврокомісія виділить кошти Програмі розвитку ООН для підтримки розчищення завалів в Україні від зруйнованої інфраструктури та будівель.

Салтівка, Харків

Фрагмент ракети у Салтівці у Харкові

Європейська Комісія надасть 21 мільйон доларів Програмі розвитку ООН (ПРООН) для підтримки розчищення завалів в Україні від зруйнованої інфраструктури та будівель. Про це у четвер, 18 серпня, повідомляється на сайті представництва Європейського Союзу в Україні.

Кошти також будуть використані для виявлення та усунення екологічних загроз, а також для ремонту або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих регіонів, йдеться у повідомленні.

"Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, які постраждали від війни, є першочерговим, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проєкт спрямовано на відновлення об’єктів електро- та водопостачання, а також теплопостачання", - прокоментувала виділення фінансування виконувачка обов'язків постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Читайте також: Опалювальний сезон в умовах війни. До чого готуватися українцям?

Вона також наголосила на важливості співпраці з українським урядом та місцевою владою у рамках проєкту. 

Як комунальники у Харкові працюють попри обстріли - "Європа у фокусі" (18.07.2022)

Реклама

Докладно

Пілот-доброволець Джон Боун зі США

Як пілоти-добровольці допомагають Україні

Понад 300 пілотів-добровольців долучилися до проєкту Ukraine Air Rescue. Про їхні завдання й цілі - в матеріалі DW.  

Вугільний потяг замість пасажирського? Уряд ФРН має план для перевезення енергоносіїв

У першу чергу потяг з вугіллям, а вже потім пасажирський?

Товарні потяги матимуть перевагу перед пасажирськими, якщо у них на борту будуть вугілля, газ чи нафта.  