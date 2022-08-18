Перед суворою зимою: ЄК виділить 21 млн доларів для розчищення завалів в Україні

Європейська Комісія надасть 21 мільйон доларів Програмі розвитку ООН (ПРООН) для підтримки розчищення завалів в Україні від зруйнованої інфраструктури та будівель. Про це у четвер, 18 серпня, повідомляється на сайті представництва Європейського Союзу в Україні.

Кошти також будуть використані для виявлення та усунення екологічних загроз, а також для ремонту або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих регіонів, йдеться у повідомленні.

"Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, які постраждали від війни, є першочерговим, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проєкт спрямовано на відновлення об’єктів електро- та водопостачання, а також теплопостачання", - прокоментувала виділення фінансування виконувачка обов'язків постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

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Вона також наголосила на важливості співпраці з українським урядом та місцевою владою у рамках проєкту.