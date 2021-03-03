Пандемія COVID-19 збільшила ризик укладення дитячих шлюбів - ЮНІСЕФ

Пандемія коронавірусної хвороби збільшує ризик дитячих шлюбів для мільйонів дівчат у всьому світі. До кінця десятиліття кількість таких шлюбів може зрости ще на 10 мільйонів, що нівелює роки прогресу в боротьбі з цією практикою. Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), опублікованому в понеділок, 8 березня, до Міжнародного жіночого дня.

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Пандемія COVID-19 погіршила й без того складні життєві обставини для мільйонів дівчат, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Закриття шкіл, економічний тиск, припинення надання послуг, вагітність та смерть батьків внаслідок пандемії підвищують ризики ранніх шлюбів серед дівчат, які належать до найбільш вразливих категорій, застерігають автори звіту.

Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор закликала до якнайшвидших контрзаходів, зокрема, до відкриття шкіл. "Ми можемо і повинні покласти край дитячим шлюбам", - наголосила Фор.

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За даними ЮНІСЕФ, на даний час у світі проживає 650 мільйонів жінок, які були змушені одружитися ще до 18 років. Половина таких шлюбів були укладені у Бангладеш, Бразилії, Ефіопії, Індії та Нігерії.

Ще до спалаху коронавірусної інфекції для 100 мільйонів дівчат у світі існував ризик укладення шлюбу в дитячому віці до кінця наступного десятиліття. При цьому за останнє десятиліття частка молодих жінок, які уклали шлюб у ранньому віці, скоротилася у всьому світі на 15 відсотків. В ЮНІСЕФ стверджують, що за останніх 10 років вдалося запобігти укладенню 25 мільйонів дитячих шлюбів.

Дитячі шлюби можуть негативно впливати на подальше життя жінок. Адже вони з більшою ймовірністю стають жертвами домашнього насильства, припиняють відвідувати школу. Дитячі шлюби також призводять до ізоляції дівчат від їхніх родичів та друзів, збільшують ризик ранньої та незапланованої вагітності, що, у свою чергу, підвищує ризик ускладнень зі здоров'ям та ризик материнської смертності.