 Рада ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Рада ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Вчинення дій сексуального характеру з особою до 16 років тягне за собою позбавлення волі на п'ять років, а виготовлення дитячої порнографії - до трьох років.

Український парламент ухвалив закон про захист дітей від сексуального насильства

Український парламент ухвалив закон про захист дітей від сексуального насильства

Верховна Рада України у четвер, 18 лютого, ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. За ухвалення відповідного законопроєкту в цілому проголосували 322 народні депутати.

Цей закон приводить національне законодавство у відповідність до норм Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції). Ним вносяться зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про охорону дитинства".

Законом встановлено, що вчинення дій сексуального характеру з особою до 16 років спричиняє позбавлення волі на п'ять років. При цьому пропозиція щодо проведення зустрічі з метою втягнення неповнолітніх у виготовлення дитячої порнографії передбачає позбавлення волі терміном від двох до п'яти років.

Законопроєкт також передбачає норму про покарання за свідоме отримання доступу до дитячої порнографії, її виготовлення, збут або розповсюдження. Такі правопорушення караються арештом від трьох до шести місяців, а також позбавленням волі терміном до трьох років.

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