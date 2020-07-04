Пандемія COVID-19 в Україні: Львівська область лідирує за кількістю випадків

Львівська область залишається сумним лідером щодо кількості підтверджених випадків коронавірусу. Згідно з даними системи моніторингу поширення коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО), станом на ранок неділі, 5 липня, на Львівщині впродовж останніх 24 годин зафіксовано 138 випадків зараження коронавірусом. Загалом з початку пандемії у цьому регіоні виявлено 6197 випадків інфікування коронавірусом, що є найвищим показником в Україні.

На другому місці щодо добового показника виявлених заражень опинилася Закарпатська область - 107 випадків, а на третьому - місто Київ з 78 інфікованими. Столиця України також посідає друге місце в списку регіонів з найбільшою кількістю заражень коронавірусом - 5543 випадки, повідомляють у РНБО.

48,5 тисячі заражень

Якщо ж говорити в цілому про країну, то за останню добу підтверджено 823 нових випадки захворювання. З них 22 смерті внаслідок або з COVID-19. Крім того, 221 людина одужала. Натепер загальне число пацієнтів, які одужали від коронавірусу, налічує 21376, а число активних випадків зросло на 580 - до 25875.

Нагадаємо, дотеперішній добовий антирекорд в Україні щодо кількості виявлених заражень - 1109 випадків - був зафіксований 26 червня.

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Як повідомлялося, днями міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що уряд не посилюватиме карантин на всій території України навіть за умови досягнення показника захворюваності на COVID-19 у 60 осіб на 100 тисяч населення.