В Україні понад 25 тисяч активно хворих коронавірусом

Кількість активно хворих коронавірусною хворобою в Україні зростає. Згідно з даними системи моніторингу поширення коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО), станом на ранок суботи, 4 липня, в країні зафіксовано 25295 активних випадків захворювання, що на 302 більше порівняно з попереднім добовим показником.

При цьому 21155 пацієнтів одужали - на 507 осіб більше у порівнянні з даними минулої доби. Кількість підтверджених смертей через або з коронавірусом зросла на 15 і становить 1227, повідомляють у РНБО.

Загалом з початку пандемії в Україні зафіксовано 47677 випадків зараження коронавірусом, ідеться в повідомленні. Упродовж останніх 24 годин додалося 914 заражень. Дотеперішній добовий антирекорд становив 1109 випадків і був зафіксований 26 червня.

Найбільше нових заражень виявлено в Львівській області (177), у місті Києві (118), а також у Волинській (92), Рівненській (91) та Закарпатській (88) областях.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що уряд не посилюватиме карантин на всій території України навіть за умови досягнення показника захворюваності на COVID-19 у 60 осіб на 100 тисяч населення.