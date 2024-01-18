Пакистан після ракетної атаки Ірану наніс удар у відповідь

Іран та Пакистан обстрілюють бази екстремістського угруповання "Джайш аль-Адл" на території одне одного. Пакистан на знак протесту проти іранського обстрілу відкликав свого посла з Тегерану.

Пакистан після ракетного удару Ірану по базах екстремістів на його території обстріляв ракетами цілі на території Ірану у провінціях Сістан та Белуджистан. Як і у випадку з Іраном, "прицільні удари" Пакистану були спрямовані проти екстремістів з угрупування "Джайш аль-Адл", повідомило міністерство закордонних справ в Ісламабаді в четвер, 18 січня.

За повідомленням іранських інформаційних агентств, в результаті пакистанських ударів загинули троє жінок і четверо дітей. Увечері 16 січня внаслідок іранської ракетної атаки загинули, за заявою Пакистану, двоє дітей.

Перед цим вночі бійці іранського елітного підрозділу "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) обстріляли балістичними ракетами цілі в сусідньому Іраку та Сирії.

Пакистан відкликав свого посла в Ірані

Атомна держава Пакистан різко розкритикувала удари Ірану по його території і у середу, 17 січня, на знак протесту відкликала свого посла в Тегерані. Іран підкреслив, що його удари по цілях на пакистанській території призначалися екстремістам з "Джайш аль-Адл" і не були спрямовані проти Пакистану.

"Удари іранськими ракетами та дронами не завдавалися громадянам дружньої держави Пакистан", - заявив глава МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Бойовики "Джайш аль-Адл" за останні роки здійснили вже цілу серію кровопролитних терактів в Ірані. Іран та Пакистан багато разів звинувачували одне одного у підбурюванні екстремістів на теракти на територіях країн.

Загострення відносин між двома державами відбулося після недавнього потепління. Лише 16 січня глава МЗС Ірану Амір-Абдоллахіан зустрівся в Давосі з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Пакистану Анвар-уль-Хаком Какаром. Дві країни також провели спільні військово-морські навчання.