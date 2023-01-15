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Літак впав в ущелинуФото: Yunish Gurung/AP/picture alliance
КатастрофиНепал

Падіння літака в Непалі: щонайменше 67 загиблих

Анастасія Шепелева
42 хв. тому

В непальському Покхарі розбився літак внутрішнього рейсу, на борту якого перебувало 72 людини. Щонайменше 67 з них загинули. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Щонайменше 67 людей загинули в непальському Покхарі внаслідок падіння літака ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlineу, що летів з Катманду, у неділю, 15 січня. Загалом на борту перебувало четверо членів екіпажу та 68 пасажирів. З них 15 - іноземці, зокрема п'ятеро громадян Індії, чотири росіянина, двоє - Південної Кореї, а також по одному пасажиру з Ірландії, Аргентини, Австралії та Франції.

Внаслідок аварії виникла сильна пожежа. Наразі причина катастрофи невідома, на момент рейсу погода була ясною, заявив речник Управління цивільної авіації Непалу.

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На місці катастрофи літака тривають пошуково-рятувальні роботи. Прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання уряду.

Як зазначає Reuters, за даними сайту відстеження польотів FlightRadar24, літаку, що здійснював рейс, було 15 років. Ця авіакатастрофа стала наймасштабнішою з березня 2018 року, коли при посадці в Катманду розбився пасажирський літак США - Бангладеш. Тоді загинуло 51 із 71 людини на борту.

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Загалом від 2000 року в авіакатастрофах над Непалом загинули щонайменше 309 людей. До частих аварій призводять небезпечні погодні умови, зумовлені гірською місцевістю країни.

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