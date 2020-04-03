 ООН попереджає про масштабний голод через пандемію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2020

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Новини

ООН попереджає про масштабний голод через пандемію

За оцінками ООН, уже зараз у світі голодують понад 820 мільйонів людей. Криза, викликана пандемією коронавірусу, загострить ситуацію.

Видача продовольства у Ємені

Видача продовольства у Ємені

Всесвітня продовольча програма (World Food Programme - WFP) ООН прогнозує масштабний голод через пандемію нового коронавірусу SARS-CoV-2. "Ми серйозно б'ємо на сполох і побоюємося, що на нас чекає по-справжньому велика криза", - заявила представниця берлінської філії WFP Беттіна Люшер (Bettina Lüscher) в інтерв'ю інформаційній агенції epd, оприлюдненому в п'ятницю, 3 квітня.

За її словами, вже зараз WFP надає невідкладну гуманітарну допомогу 87 мільйонам ​осіб у понад 80 країнах. При цьому робота гуманітарної організації дедалі більше ускладнюється через війни, кліматичні зміни, посухи і повені. Тепер же до цього додалася і пандемія коронавірусу.

Безпрецедентна за складністю ситуація

"Через коронавірус, який проник майже у всі африканські країни, у багатьох регіонах спостерігається погіршення, особливо там, де слабка економіка і слабка система охорони здоров'я. Ми стикаємося з безпрецедентною ситуацією, в якій ми як найбільша в світі гуманітарна організація ще ніколи не перебували. Це абсолютно незвідана територія", - зазначила Люшер.

За оцінками ООН, в усьому світі зараз голодують понад 820 мільйонів людей. Тільки в Східній Африці недоїдають 15 мільйонів осіб у таких країнах, як Південний Судан, Ефіопія, Сомалі і Кенія. "Пандемія коронавірусу дає підстави побоюватися, що голод стане реальністю і для багатьох мільйонів інших людей. Потреби в невідкладній продовольчій допомозі лише зростуть", - констатувала представниця берлінської філії WFP.

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