ООН: Глобальні кризи загрожують гендерній рівності

Понад 600 мільйонів жінок і дівчаток проживають у зонах конфліктів, де ризик крайніх злиднів для них майже у 8 разів вищий, заявляє структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Прогрес у забезпеченні рівності між жінками і чоловіками в усьому світі перебуває під загрозою через зростаючу кількість воєн і конфліктів. "Від Близького Сходу до Гаїті, Судану, М'янми, України, Афганістану та інших країн жінки платять найвищу ціну за конфлікти, які відбуваються не з їхньої вини", - ідеться в заяві організації "ООН-Жінки" (UN Women), опублікованій у п'ятницю, 8 березня, з нагоди Міжнародного жіночого дня.

За даними структури ООН, що займається питаннями гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, кількість жінок і дівчаток, які проживають у зонах конфліктів, подвоїлася з 2017 року і наразі становить понад 614 мільйонів. У цих зонах ймовірність того, що жінки житимуть в умовах крайньої бідності, в 7,7 раза вища. Кожна десята жінка у світі, або близько 400 мільйонів, має найнижчий рівень доходу. Світовий банк визначає його як 2,15 долара США на день і менше.

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Зміна клімату збільшує розрив у рівні бідності, який зберігається. У міру загострення боротьби за ресурси засоби для існування опиняються під загрозою, суспільство стає дедалі поляризованішим, а жінки несуть дедалі важчий тягар, зазначає організація. Очікується, що до 2030 року через зміну клімату голодувати вимушені будуть ще 236 мільйонів жінок і дівчаток, що вдвічі більше, ніж чоловіків (131 мільйон).

UN Women закликала інвестувати кошти в інтересах жінок, щоб прискорити економічне зростання і побудувати більш процвітаючі, рівноправні суспільства. "Понад 100 мільйонів жінок і дівчаток могли б вирватися зі злиднів, якби уряди приділяли першочергову увагу освіті та плануванню сім'ї, справедливій та рівній заробітній платі та розширенню соціальних допомог", - ідеться в заяві.

Практика каліцтв жіночих статевих органів стає поширенішою

Між тим, за даними доповіді UNICEF (ЮНІСЕФ), оприлюдненої 8 березня, кількість жінок у світі, які постраждали від каліцтв статевих органів, перевищує 230 мільйонів, що на 15 відсотків більше, ніж у 2016 році, попри прогрес у боротьбі з цією практикою в деяких країнах. Йдеться про часткове або повне видалення клітора, малих статевих губ, і зашивання вагінального отвору для його звуження. Це може спричинити смертельну кровотечу або інфекції, а також призвести до довгострокових наслідків, таких як проблеми з фертильністю, ускладнень під час пологів, мертвонароджень та болючості під час статевого акту.

"Це дійсно погані новини. Це величезна цифра, більша, ніж будь-коли раніше", - зазначила провідна авторка доповіді Клаудія Коппа.

За даними звіту, найбільше жінок, які постраждали від каліцтв статевих органів, фіксують в Африці (понад 144 мільйони). Далі йде Азія (80 мільйонів) та Близький Схід (шість мільйонів). Автори доповіді пов'язують загальне поширення цієї практики зі зростанням населення в деяких країнах. Особливо це стосується дівчат молодого віку. Так, в Сомалі 99 відсотків жінок у віці від 15 до 49 років зазнали каліцтва, 95 відсотків - у Гвінеї, 90 відсотків - у Джибуті та 89 відсотків - у Малі.

"Ми спостерігаємо тривожну тенденцію, що все більше дівчаток піддаються цій практиці в молодшому віці, багато з них ще до свого п'ятого дня народження", - заявила голова ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. За її словами, необхідно "посилити зусилля, щоб покласти край цій шкідливій практиці".

Водночас у звіті вказується і на прогрес у зменшенні поширеності цього явища в окремих місцях. Зокрема, у Сьєрра-Леоне відсоток дівчат у віці від 15 до 19 років, які зазнали каліцтва статевих органів, за 30 років знизився з 95 до 61 відсотка. Також зниження чисельності постраждалих фіксують в Ефіопії, Буркіна-Фасо та Кенії.

Щоб викорінити практику каліцтв статевих органів жінок до 2030 року, як того вимагає Порядок денний ООН у сфері сталого розвитку, прогрес має збільшитися в 27 разів порівняно з нинішнім рівнем. ЮНІСЕФ продовжує наполягати на законодавчому ухваленні заборони таких операцій, важливості освіти дівчат та більш активної участі чоловіків задля викорінення практики.

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